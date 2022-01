Wegen Eric Stehfest wird den Dschungel-Promis das Duschwasser abgedreht

Seit neun Tagen harren die Kandidatinnen und Kandidaten der 15. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» bereits in der südafrikanischen Wildnis aus. Nachdem das Publikum anfangs per Televoting darüber entschieden hat, wer jeweils zur Dschungelprüfung antreten muss, geht es derweil bei den Abstimmungen darum, wer überhaupt im Camp bleiben darf. Nachdem Tara Tabitha (28) am Donnerstagabend als erste Teilnehmerin aus dem Camp gewählt wurde, hat es nun erneut eine Frau getroffen.

So wählte das Publikum am Samstagabend die Nachrückerin Jasmin Herren (43) aus dem Camp. Die Male-Sängerin erhielt während der gesamten Episode so gut wie keine Sendezeit – und fast schon folgerichtig auch die wenigsten Anrufe.

Sie dürfen nicht mehr duschen

Kegeln und würgen

In der Dschungelprüfung mussten sich Filip und Manuel Flickinger (33) an der «Bundesekelbahn» beweisen und gegeneinander kegeln. Die Zusatzregeln: Je nachdem, wie viele Kegel der eine umhaut, muss der andere ein bestimmtes Ekelgericht verspeisen. Von Maden bis Perlhuhnherz war die Mahlzeit auch diesmal nicht an Scheusslichkeit zu übertreffen. So waren die beiden Camper in erster Linie damit beschäftigt, zu würgen und sich mit Aussagen wie «Nicht kotzen!» gegenseitig anzufeuern. Aller Ehren wert war am Ende das Ergebnis: Sieben von neun möglichen Sternen haben sich die beiden in der Prüfung ermampft.