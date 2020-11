Obdachlose Tiere : Den Einsiedlerkrebsen gehen die Muscheln aus

In Thailand vermehren sich Einsiedlerkrebse rasant. Doch es gibt nicht genügend Muscheln, in denen die Tiere wohnen können. Nun haben die Betreiber eines Nationalparks zum Spenden aufgerufen.

Denn Einsiedlerkrebse leben in Muscheln, Schneckenhäusern oder anderen hohlen Gegenständen, um ihren weichen Hinterleib zu schützen. Wenn sie wachsen und ihre Wohnung zu klein geworden ist, müssen sie sich nach einer grösseren Behausung umsehen. Nur: In dem Nationalpark am südlichen Ende der Provinz Krabi werden angesichts der riesigen Zahl der Tiere die Muscheln knapp. Deshalb hat der Park nun in sozialen Netzwerken zu Spenden aufgerufen.