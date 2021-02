Gleich zwei Mal lief ein junger Luchs Lesern vor die Linse. Video-Scout Video-Scout/20 Minuten

Darum gehts In Muttenz BL wurde ein junger Luchs gesehen.

Die Facebook-Community ist begeistert von dem Raubtier.

Das Tier scheint sich nicht von der filmenden Reiterin stören zu lassen.

Ein Wildtier-Experte geht davon aus, dass das Raubtier bald weiter zieht.

Im Wald der Baselbieter Gemeinde Muttenz streift ein Luchs umher. Mehrere Video-Scouts konnten das Wildtier filmen. Die Aufnahmen, die auf Facebook gestellt wurden, machten Furore, die Community schrieb vor Entzückung: «Unglaublich schön! Mega Aufnahme!» Wie der Urheber des Posts, Landwirt Hanspeter Brüderlin, auf Anfrage von 20 Minuten sagte, liess sich die Wildkatze nicht im Geringsten von der filmenden Reiterin stören: «Der Luchs ist ihr sogar nachgelaufen», führte er aus.

Eigentlich jedoch trifft man den Luchs selten im Wald an, die Population wird in der Schweiz auf wenige hundert Tiere geschätzt. Sein primäres Beutetier sind Rehe. Wie kommt es also, dass dieses Jungtier sich so vor der Kamera zeigte, obwohl es eigentlich nachtaktiv ist und Menschen in der Regel meidet?

Wildtier-Experte: «Luchs wird weiterziehen.»

Wildtier-Experte Sandro Gröflin von Wildtierforschung Region Basel sagt auf Anfrage von 20 Minuten, das Raubtier mache auf ihn in der Tat den Eindruck, mit der Situation äusserst vertraut zu sein. «Das kann einerseits daran liegen, dass das Tier noch jung und unerfahren und daher etwas zu zutraulich ist», so Gröflin. Hinzu komme andererseits, dass die filmende Frau auf einem Ross sass, weshalb der Luchs sie nicht wahrgenommen haben könnte. «Es hat für die Katze schlicht nicht nach Mensch gerochen.»

Wie Gröflin auf den Aufnahmen erkennt, ist das Tier wohl aus einem Wurf vom letzten Sommer. «Im Winter wandern die Jungtiere ab und suchen sich ein neues Revier», so der Wildtier-Experte. Was den Luchs angelockt haben könnte, ist zum Beispiel der gesunde Rehbestand in der Region. Aber: «Es ist möglich, dass das Tier nicht mehr lange in diesem Gebiet bleiben wird», sagt Gröflin. «Gerade in den Ballungsräumen ist der Erholungsdruck der Menschen so gross, das hält kein Luchs aus.»

Zudem werden die Rehe mit verstecktem und vorsichtigem Verhalten auf das Raubtier reagieren. «Bei Misserfolgen in der Jagd zieht der Luchs weiter.» Oder er kehre zurück in die Wälder des Jurabogens: «Muttenz ist in dieser Hinsicht wegen den Verkehrsachsen Endstation für den Luchs», so Gröflin.