Im Gespräch mit Kalush Orchestra : «Den ESC-Preis wollen wir an einer Auktion verkaufen»

Das schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in der Nacht zum Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram.

Daher soll der Musikwettbewerb im kommenden Jahr in der Ukraine stattfinden.

Am Samstag gewann das Kalush Orchestra den Eurovision Song Contest 2022 in Turin.

Mittlerweile ist die Band wieder in der Heimat angekommen.

Wir sind sehr dankbar. Und sehr glücklich, dass wir die Gelegenheit hatten, am ESC aufzutreten und tatsächlich zu gewinnen. Wir danken ganz Europa. Es ist eine grosse Verantwortung, sein Land zu vertreten, erst recht, wenn es sich im Krieg befindet. Unser Lied widerspiegelt die Stärke und den Widerstand unseres Volkes.

Wir sind wieder in die Ukraine zurückgekehrt und haben vor, den ESC-Preis an einer Auktion zu verkaufen. Den Erlös wollen wir der ukrainischen Armee zukommen lassen.

Die Ukrainer sind immer in Kampfstimmung – jetzt erst recht. Der Sieg hat die Stimmung unseres Volkes noch mehr gehoben, und wir haben die Unterstützung aller gespürt, was wunderbar war. Noch einmal: Wir möchten Europa aufrichtig dafür danken, dass es unserem Volk und den Ukrainern geholfen hat, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Wieso kamt ihr auf die Idee, am ESC teilzunehmen, während sich euer Land im Krieg befindet?

Alle versuchen auf ihre Art, der Ukraine bei ihrem Überlebenskampf zu helfen. Das Team und ich haben überlegt, was wir für das Land tun können und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die Welt am besten durch unsere Musik auf die Ereignisse in der Ukraine aufmerksam machen können, indem wir ihr unsere ukrainische Musik und unseren unbeugsamen Geist zeigen.