Vierwaldstättersee : «Den Fundort sage ich nicht, ich will keinen Schatz-Hype auslösen»

1 / 8 Ein 50-jähriger Taucher aus Küssnacht am Rigi hat kürzlich im Vierwaldstättersee eine spannende Wasserflasche gefunden. Leser-Reporter Die Flasche besteht aus Ton und soll rund 150 Jahre alt sein. Leser-Reporter So sieht die Flasche von Nahem aus. Leser-Reporter

Darum gehts Ein 50-jähriger Hobbytaucher fand im Vierwaldstättersee eine alte Mineralwasserflasche.

Die Flasche soll rund 150 Jahre alt sein.

Der passionierte Taucher H.R.*, erzählt, er habe schon auf der ganzen Welt rund 380 Tauchgänge absolviert. Kürzlich nun hat er sich zudem eine Schnorchel-Ausrüstung gekauft und im Tauchshop spasseshalber angekündigt: «Ich gehe jetzt einen Schatz suchen im Vierwaldstättersee».

Und tatsächlich: Beim Schnorcheln fand er eine Wasserflasche, die rund 150 Jahre alt sein soll. Wo genau sich die Stelle im See befindet, gibt er nicht Preis. «Ich will keinen Schatz-Hype auslösen, ich kann nur sagen, es ist in der Nähe von Merlischachen, Richtung Luzern.»

Den Fund habe der 50-jährige auf rund drei Meter Tiefe im Vierwaldstättersee gemacht. Wie der passionierte Taucher sagt, habe nur ein ganz kleines Stück in der Grösse eines Daumennagels aus dem Sand geragt. Er habe den Sand vorsichtig mit der Hand weggewedelt, bevor er die Flasche bergen und auf sein Schiff bringen konnte. Insgesamt benötigte er für die Bergung rund zehn Minuten, erzählt der 50-Jährige.

Wasser aus der Quelle «Niederselters Nassau»

Nachdem er Muscheln und Schlamm vorsichtig von der Flasche entfernt hatte, sah er die Inschriften. Er habe sich im Internet informiert und erfahren, dass die Flasche wohl aus dem 19. Jahrhundert stammen muss. Wertvoll sei diese leider nicht, doch seiner Freude tat dies keinen Abbruch. «Endlich mal wieder etwas Adrenalin im Alltag», so der 50-Jährige. Die Flasche hat nun einen Platz im Bonsaigarten des Tauchers gefunden, als Dekoration.

Die Innschrift auf der Flasche deutet darauf hin, dass die Flasche Wasser aus der Quelle «Niederselters Nassau» enthielt. Abgefüllt von der «Königlich Preussischen Brunnenverwaltung».

Immer wieder ähnliche Funde

Niederselters ist eine Gemeinde im heutigen Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main. Wie es auf der Website der heutigen Firma Selters heisst, sei rund 1000 Jahre nach Christus die erste Seltersquelle entdeckt und für Mineralwasser genutzt worden. Mit Hilfe von Krügen soll das Mineralwasser auch in die Schweiz versendet worden sein. Auch heute gibt es die Mineralquelle noch, allerdings nicht mehr unter dem Namen Herzogentum Nassau, sondern unter der Bezeichnung Selters.

Es kommt immer wieder zu ähnlichen Funden. So wurden bereits 2015 in St. Gallen und in Lustdorf TG Mineralflaschen aus der «Königlich Preussischen Brunnenverwaltung» gemeldet.