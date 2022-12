Social-Media-User rufen zur Jagd auf Sexualstraftäter auf.

Eine 23-jährige Frau war am 21. August auf dem Nachhauseweg von der Wetziker-Chilbi, als sie sexuell misshandelt wurde.

Dieses Phantombild des mutmasslichen Sexualstraftäters hat die Kantonspolizei Zürich am Montag publiziert.

Ein veröffentlichtes Phantombild soll der Kantonspolizei Zürich dabei helfen, einen Mann zu fassen, der im August eine 23-Jährige in Wetzikon angefallen und sexuell misshandelt hat. Das Bild wurde in verschiedenen Medienberichten und auf Social Media geteilt. Zu einem solchen Beitrag auf Instagram schreibt «szene_isch_zueri»: «Wir bitten euch mitzuhelfen, diesen Unmensch zu finden. Sendet es eurem Umfeld, teilt es in der Story.» Zahlreiche Personen folgten dem Aufruf: Innert kürzester Zeit wird es über 9700 Mal gelikt und 245 Mal kommentiert.