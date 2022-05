Legende um einen Piloten : Den «Geist von Kiew» gibt es nicht – aber die «Geister von Kiew»

Die ukrainische Luftwaffe stellt klar, was es mit dem legendären Piloten auf sich hat, der 40 russische Flugzeuge abgeschossen haben soll.

Auch die Identität des legendären Fliegerasses schien gelüftet: Kampfjetpilot Stepan Tarabalka (29), der am 13. März im Kampf fiel und posthum mit der Medaille «Held der Ukraine» geehrt wurde.

Die ukrainische Luftwaffe stellt jetzt klar, was es mit der Legende wirklich auf sich hat.

Am Wochenende berichteten internationale Medien, auch 20 Minuten, dass der «Geist von Kiew» im März getötet worden sei. Auch die Identität des legendären Fliegerasses wurde gelüftet: Militärpilot Stepan Tarabalka (29). Ukrainische Behörden bestätigten, dass Tarabalka am 13. März im Kampf fiel und posthum mit der Medaille «Held der Ukraine» geehrt wurde. Auf Twitter veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium damals ein Video, das die Errungenschaften des 29-Jährigen ehrte.

«Ein kollektives Bild von Piloten der 40. taktischen Fliegerbrigade»

Jetzt ist aus der Legende ein Mythos geworden. Die ukrainische Luftwaffe hat offiziell klargestellt: Tarabalka ist nicht der «Geist von Kiew» und er hat auch keine 40 russischen Flugzeuge abgeschossen – eine Zahl, die Militäranalysten von Anfang an stark bezweifelt hatten.

Vielmehr sei der «Geist von Kiew» ein «kollektives Bild von Piloten der 40. taktischen Fliegerbrigade der Luftwaffe, die den Himmel über der Hauptstadt verteidigen» und nicht «die Kampfbilanz eines einzelnen Mannes», so die Luftwaffe. Wenn schon, müsste man also von «Geistern von Kiew» sprechen – immerhin gelingt es den ukrainischen Piloten ja tatsächlich, Russland die Beherrschung des Luftraums streitig zu machen.

«Steigerung der Moral»

Der ukrainische Militärhistoriker Mikhail Zhirohov bezeichnet den Mythos vom «Geist von Kiew» als «Propaganda zur Steigerung der Moral». In einem Gespräch mit der BBC sagte er: «Diese Propaganda ist wichtig, denn unsere Streitkräfte sind kleiner, und viele denken, dass wir den Russen nicht ebenbürtig sein können».

Piloten mit veralteten russischen MiG-29

Der Name des Mannes wurde nicht genannt, und das verwendete Foto schien eine alte Aufnahme gewesen zu sein. Man beliess es bis jetzt offensichtlich bewusst dabei, dass die Öffentlichkeit in dem Unbekannten den «Geist von Kiew» sah.

Die Beleidigung von Funker Hribow

In der Wirkung gleich, und doch mehr als eine Legende im Ukrainekrieg, sind die Ereignisse rund um das russische Flaggschif «Moskwa». Sie begannen mit dem Funkspruch des ukrainischen Marineinfanteristen Roman Hribow am 24. Februar – «Russian Warship, go fuck yourself» – …