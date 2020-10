Hier siehst du einen Einblick in die neue «VR Glacier Experience»-Ausstellung an der Talstation Diavolezza.

Die Schweizer Gletscher leiden unter dem Klimawandel. Einer davon ist der Morteratschgletscher in Graubünden, der sich vom Bernina-Massiv hinab ins Tal zieht. Dieser hat sich seit dem 19. Jahrhundert um mehr als drei Kilometer zurückgezogen, und in den letzten 20 Jahren hat sich der Rückzug des Eises sogar beschleunigt. Mittels Schildern kann man sich vor Ort selbst ein Bild davon machen, wie stark der Morteratschgletscher zurückgegangen ist.

Der Morteratschgletscher am Fusse des Bernina-Massivs ist stark vom Klimawandel betroffen.

Die Besucher erleben via virtuellen Touren mit, wie sich der Klimawandel auswirkt und welchen Handlungsspielraum für die Zukunft noch bleibt.

Nun gibt es zum Rückgang des Morteratschgletschers in Pontresina GR eine Ausstellung zu diesem Thema. Mit neuster Technologie, unter anderem mit Virtual-Reality-Brillen, wird dem Besucher vor Augen geführt, wie der Klimawandel Veränderungen im ewigen Eis bewirkt. Ab dem 10. Oktober wird die Ausstellung für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Interessierte können in die Vergangenheit und Zukunft eintauchen und das Gebiet rund um den Morteratschgletscher in vier virtuellen Touren erleben. Anhand unterschiedlicher Klimaszenarien wird der Rückzug der Gletscherzunge aufgezeigt.