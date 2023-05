Basel: Den Grundkurs für Velodiebe hätte er nicht bestanden

Ein nicht so kundiger Velodieb versuchte in Basel, ein Mietvelo von Pick-e-Bike zu stehlen. Damit kam er aber gar nicht weit.

Ein professioneller Velodieb hätte sich am Stromer nicht die Finger verbrannt. Aber der 19-jährige Marokkaner war kein Profi. Und gemäss Strafbefehl der Basler Staatsanwaltschaft ist er in Zürich gemeldet, also konnte er mutmasslich nicht wissen, dass ein Pick-e-Bike ein Mietvelo ist, das möglicherweise über einen ausgeklügelten Diebstahlschutz verfügt. Auf jeden Fall «behändigte» er am 10. April beim französischen Bahnhof in Basel einen Miet-Stromer im Wert von 5500 Franken und hievte ihn in einen Zug mit Ziel Mulhouse (F).