Entführung durch Elternteil - «Den Hungerstreik beende ich erst, wenn ich meine Kinder zurück habe»

Aus Protest gegen die «Entführung» seiner Kinder durch ihre japanische Mutter ist ein in Japan lebender Franzose in den Hungerstreik getreten. Er hofft, mit dem radikalen Schritt internationale Aufmerksamkeit für seine Situation erregen zu können. Die französischen Behörden rief er zu Sanktionen gegen Japan auf, sollte die Regierung in Tokio in seinem Fall nicht einlenken.