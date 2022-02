Ukraine-Russland-Konflikt – «Den jungen Leuten geht die russische Invasion sehr nahe»

In Berlin protestieren Dutzende gegen die Besetzung der Ukraine. In der Schweiz sind es vor allem Jungparteien, die aktiv sind. Warum gerade sie? Ein Experte ordnet ein.

Darum gehts Europaweit gehen viele junge Leute wegen Russlands Einmarsch in die Ukraine auf die Strasse.

In der Schweiz sind es vor allem Jungparteien, die Protestaktionen organisieren. Sie seien spontaner und könnten rasch Leute über die sozialen Medien erreichen, sagen verschiedene Sprecher.

Politikwissenschaftler Daniel Bochsler sagt, dass Jungparteien etwas näher «an der Strasse» seien.

Europaweit gehen Leute wegen Russlands Einmarsch in die Ukraine auf die Strasse. Zum Beispiel vor der russischen Botschaft in Berlin. Auch in der Schweiz protestierten am Mittwochabend Leute vor der russischen Botschaft in Bern. Dabei auffallend: Es sind überwiegend junge Leute, die an den Protestaktionen teilnehmen, und Jungparteien, die dazu aufrufen. Warum?

Jonas Heeb, Mitglied des Sekretariats der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), sagt, dass spontane Aktionen für junge Leute einfacher umzusetzen seien. «Wir sind im Vergleich zu einigen älteren Leuten spontaner in der Kommunikation und können die Aufrufe schnell verbreiten.» Solche Protestaktionen würden nämlich meist über die sozialen Medien verbreitet werden, wo gerade junge Leute rasch erreichbar seien, sagt Heeb. Meistens kämen jedoch auch ältere Leute zu den Protestaktionen, hält er fest.

«Schweiz muss Verantwortung wahrnehmen»

Auch Mia Jenni, internationale Sekretärin der Juso, beurteilt junge Leute im Vergleich zu älteren bei Protestaktionen als sehr spontan. Es seien jedoch nicht ausschliesslich die Jungparteien, die solche spontanen Protestaktionen in die Wege leiteten, sagt Jenni. Tatsächlich: Für die Aktion vor dem russischen Konsulat am Mittwochabend warben nach zahlreichen Jungparteien auch die Grüne und die SP. Auch eine spontane Protestaktion machten die Jungen Grünen am Mittwochmorgen vor dem Sitz der russischen Firma Nord Stream AG in Zug. «Wir wollen, dass die Schweiz ihre Verantwortung in diesem Konflikt wahrnimmt und die Nord Stream AG sanktioniert», sagt Julia Küng von den Jungen Grünen.

Die Juso und die GSoA wollen ein Zeichen gegen Russlands Völkerrechtsverletzung in der Ukraine setzen und sich für eine diplomatische, pazifistische Lösung stark machen. Zudem erhoffe man sich, dass die Schweizer Regierung begreife, dass man nicht einfach nichts tun könne. «Wir müssen bereit sein, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen. Auch unsere Abhängigkeit von Russlands Gas ist ein geopolitisches und klimatechnisches Problem, das wir lösen müssen.», sagt Jenni.

Die drei Jungparteien hoffen zudem, dass sie mit den Aktionen eine Solidarisierung mit der Ukraine und ihrer Bevölkerung bewirken können. Sanktionen gegen Russland fordern sie alle, jedoch nur, wenn sie nicht die gesamte Russische Bevölkerung, sondern nur die Personen aus Putins Umfeld träfen.

«Friedensbewegung und linke Jungparteien eng verbunden»

Laut Daniel Bochsler, Politikwissenschaftler und Privatdozent an der Central European University (CEU), sind die Schweizer Friedensbewegung und die linken Jungparteien historisch eng miteinander verbandelt – die Friedensbewegung wurde teils von den linken Jungparteien mitgegründet. «Die politischen Themen, die im Nachgang zu den europaweiten Jugendprotesten von 1968 Schwung erhielten, waren bei der jungen Linken stark vertreten, also auch die Friedenspolitik», sagt Bochsler.

Jungparteien stärker aufgestellt

Bochsler zufolge engagieren sich auch die «Alt»-Parteien bezüglich der Ukrainekrise, jedoch auf anderen Kanälen als ihre jungen Ableger. Die Frage, ob Altparteien aus der Zeit gefallen sind, bejaht er. Gleichzeitig seien Jungparteien heutzutage viel stärker aufgestellt. Weiter sagt Bochsler: «Die Jungparteien sind immer etwas näher an der ‘Strasse’. Proteste und Aktionen im öffentlichen Raum gehören zum traditionellen politischen Repertoire der Jugend.» Dennoch gebe es «keine namhafte Jugendbewegung zu dem Thema.»

Bei den Protesten gehe es darum, Präsenz zu zeigen. Zudem seien die Themen Frieden, Freiheit und Demokratie ein wichtiges Thema für die Jungpartei-Mitglieder und Aktivistinnen sowie Aktivisten und, so Bochsler, «denen geht die leise russische Invasion in Belarus und die laute Invasion in der Ukraine sehr nahe.»

Dennoch ist der Zulauf zu Protesten bezüglich der Ukrainekrise deutlich geringer als etwa Proteste zum Irakkrieg 2003. Der Irakkrieg sei ein «Krieg des Westens» gewesen, zu dem auch die Schweiz gehöre, und mobilisierte breite Massen in der Schweiz. «Die russische Invasion scheint demgegenüber weiter weg - auch wenn natürlich Kyiv und Donetsk viel näher an der Schweiz liegen als Bagdad.»



