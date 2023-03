Oetwil am See: Zwei Mitbewohner des Täters äussern sich zum Gewaltdelikt

Oetwil am See :

Oetwil am See : «Den Knall der Pistole werde ich nie vergessen»

Eren Vergili (24) und Liam Steiner (20) kehren nach sechs Monaten nach der Bluttat in Oetwil am See zum Tatort zurück. Sie beide waren in der Wohnung, als ein Treffen unter vier Männern eskalierte. Ein 17-Jähriger verstarb daraufhin. 20min/Ela Celik/Samira Groner/Marino Walser

Darum gehts Im Oktober 2022 ist es in Oetwil am See zu einem Gewaltdelikt in einer Wohnung gekommen.

Ein 17-Jähriger verstarb wenig später.

In der Wohnung, in der es zum Gewaltdelikt gekommen ist, waren auch Eren Vergili (24) und Liam Steiner (20).

Am Montag sprachen die jungen Männer erstmals über die Tatnacht.

Noch immer gleiten die Hände von Eren Vergili (24) und Liam Steiner (20) ungläubig über den Kopf, wenn sie an die Nacht vom Samstag, 1. Oktober, denken. «Der Knall der Pistole wird mir immer in Erinnerung bleiben», sagt Liam.

Beide stehen am Montag vor dem Haus in Oetwil am See, in dem damals ein Treffen zwischen vier Personen eskalierte. Der Grund: ein halbes Kilo Marihuana. Der Mitbewohner von Eren und Liam dealte mit den Drogen. In der Tatnacht waren zwei fremde Männer und ein Freund des Mitbewohners auf Besuch. «Wir haben einen Drink mit den vier genommen. Danach sagte uns das Bauchgefühl, dass wir die Küche verlassen sollen», erinnert sich Liam.

«Ich habe ihn an der Lunge erwischt»

Ihre Intuition wurde wenig später bestätigt. «Wir waren im Zimmer, schauten den Film ‹Bad Santa›, als plötzlich ein lauter Knall aus Richtung der Küche zu hören war – den Knall der Pistole werde ich nie vergessen», sagt Eren. Beiden war sofort klar, dass ein Schuss fiel. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt hatte.

«Wir waren geschockt und hatten Angst. Wir haben versucht, Leisten aus dem Lattenrost zu reissen, um uns zu verteidigen. Wir wussten ja nicht, was sich in der Küche abspielt», so Liam. Als sie den Mut fassten, das Zimmer zu verlassen, stiessen sie auf ihren panischen Mitbewohner. «Er rief uns zu: ‹Ich habe ihn an der Lunge erwischt – ich habe ihn an der Lunge erwischt›», erinnert sich der 24-Jährige.

Nachdem einer der Fremden die Schreckschusspistole gezogen hatte, ereignete sich ein Gerangel. Der Mitbewohner der beiden wurde dabei ins Küchenfenster gestossen, wobei er sich schwere Schnittwunden zuzog. Daraufhin zückte dieser ein Messer und stach zu.

1 / 4 Eren Vergili (24) und Liam Steiner (20) lebten mit dem Täter des Gewaltdelikts von Oetwil am See zusammen in einer Wohnung.

«Das Blut pumpte raus»

In der Küche bot sich ihnen ein Blutbad – der Boden voller Glassplitter. Eren und Liam sahen, wie der Freund ihres Mitbewohners sich am Waschbecken eine Verletzung im Gesicht reinigte. «Im ersten Moment fragten wir uns, von wo all das Blut kommt – alleine von der Platzwunde konnte es nicht stammen», sagt der 20-Jährige. Kurz darauf bemerkten die jungen Männer, dass ihr Mitbewohner im Bereich der Hüfte stark blutete. «Er zog seine Hosen ein wenig runter – dann sahen wir eine Verletzung, bei der das Blut nur so rauspumpte», so Eren.

Geschockt über den Anblick, handelten die beiden sofort: «Liam wählte den Notruf und ich versuchte, die Blutung meines Mitbewohners zu stoppen», erklärt Eren. Der 24-Jährige erinnert sich, wie er den Verwundeten auf die Couch im Wohnzimmer legte und mit blossen Händen auf die Wunde drückte. «Innerhalb von Sekunden war das Sofa voll mit Blut.»

Vor Ort verstorben

Die Täter flüchteten nach der Auseinandersetzung zu Fuss. Der 17-jährige W., der durch den Mitbewohner von Eren und Liam schwer verletzt wurde, schleppte sich in Richtung eines Sanitätszelts, das in der Nähe der Wohnung stand. Es war für eine Chilbi aufgebaut worden. Doch so weit schaffte es der 17-Jährige nicht. Der verletzte Teenager brach auf der Strasse zusammen und starb.

Eren und Liam standen am Montag genau an dieser Stelle. Wieder wandern die Hände der beiden ungläubig über den Kopf. «Es ist extrem. Noch immer bin ich schockiert über den Vorfall. Dass ein junger Mensch sein Leben wegen eines halben Kilos Gras verlor, ist unverständlich», sagt Liam. Die beiden kämpfen heute noch mit den Erinnerungen an diese Nacht.

Unternehmen gegründet

Professionelle Hilfe suchten die beiden nur einmal – kurze Zeit nach der Tat. «Die Traumakliniken und Psychologen sind ausgebucht. Darum versuchen wir, das Ganze selbst so gut wie möglich zu verarbeiten», sagt Liam.

Mittlerweile haben sich die beiden wieder gefangen. Geholfen hat Eren und Liam die Gründung eines eigenen Onlinehandels, der sich auf Tech-Gadgets spezialisiert hat. «Es hilft, die Gedanken nicht immer um das Erlebte kreisen zu lassen», so Eren. Von jedem verkauften Produkt gehen zwei Franken an das Blaue Kreuz. «Das Geld soll an Menschen gehen, die Ähnliches miterleben mussten.»