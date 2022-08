Zalando Sustainability Award: «Die grösste Herausforderung ist es, den Kreislauf zu schliessen»

Schon seit geraumer Zeit bemüht sich Zalando darum, eine nachhaltige Modeplattform zu werden. Ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist dabei auch der Zalando Sustainability Award, den das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Fashion Week Copenhagen verleiht.

An der Modewoche in Kopenhagen wurde kürzlich das Label Ranra für seine nachhaltigen Bemühungen in der Modebranche ausgezeichnet. Zu diesem Anlass haben wir mit Kate Heiny, Sustainability Director bei Zalando, über die Herausforderungen der Modebranche in puncto Nachhaltigkeit gesprochen.