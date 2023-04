Lexus ES: Die Businesslimousine kommt jetzt auch in die Schweiz

Der ES ist zusammen mit dem LS das älteste Modell von Lexus – beide wurden bereits bei der Markengründung 1989 lanciert. Doch nicht bei uns: Während die Luxuslimousine LS von Anfang an auch in der Schweiz verkauft wurde, startet der etwas kürzere ES erst jetzt auf unserem Markt, zumindest, was den offiziellen Import betrifft.

Neu überarbeitet

Die knapp fünf Meter lange Limousine tritt in einer Klasse mit dem 5er-BMW, dem Audi A6 oder der E-Klasse von Mercedes-Benz an. Im Gegensatz zur deutschen Konkurrenz muss der Lexus nicht nur einen Rückstand betreffend Renommee aufholen, er ist auch nicht mehr ganz taufrisch: Die aktuell siebte Generation wurde bereits 2018 lanciert, nur einfach nicht bei uns. Inzwischen hat der Lexus ES aber eine umfangreiche Überarbeitung erhalten, die ihn fit für die kommenden Jahre machen soll.

Während es die Businesslimousine weltweit auch mit reinen Verbrennungsmotoren gibt, darunter ein 2- und ein 2,5-Liter-Vierzylinder sowie ein 3,5-Liter-V6, wird das Modell bei uns ausschliesslich in der Variante 300h mit Vollhybridantrieb angeboten. Das bekannte System kombiniert einen 2,5-Liter-Benziner mit einem kompakten Elektromotor und generiert so eine Systemleistung von 160 kW/218 PS – die Kraft wird über ein stufenloses Getriebe auf die Vorderachse übertragen. Der Vorteil dieses Antriebs ist inzwischen hinlänglich bekannt: Der selbst ladende Hybrid glänzt mit einem Normverbrauch von 5,3 Litern auf 100 Kilometer, was erfahrungsgemäss auch in der Realität erreicht werden kann.