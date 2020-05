So reagieren Wengen-Sieger

«Den Mythos Lauberhorn kann man nicht einfach ersetzen»

Auch ehemalige Schweizer Skiasse wie Bruno Kernen oder Didier Défago wurden vom Knall am Lauberhorn überrascht. Sie äussern Wehmut — und hoffen auf eine Einigung.

Dass es die Rennen in Wengen einmal nicht mehr geben könnte, sei für Kernen bis vor einem Tag unvorstellbar gewesen, «einen solchen Gedanken kann ich gar nicht zulassen», erklärt der Berner Oberländer. Besonders nicht, weil er jetzt, mit etwas mehr Distanz, sehe, wie viel davon abhange. «Für die Region sind die Rennen enorm wichtig … und all die Freiwilligen, die in diesen Wettkampf schon ihren Schweiss investiert haben», sagt der heute 47-Jährige, der 1992 in Wengen sein allererstes Weltcuprennen fuhr.