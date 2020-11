An der Finanzierung eines neuen Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Moderna beteiligt ist niemand Geringeres als Country-Legende Dolly Parton («Jolene», «9 To 5»). Mit Dollys Beitrag von einer Million Dollar wurde die erfolgreiche Forschung des neuen Impfstoffs mitfinanziert.

Mit dem US-Pharmakonzern Moderna hat in den vergangenen Tagen ein weiterer Hersteller Daten für einen hochwirksamen Corona-Impfstoff vorgelegt. Der Bund hat sich davon bereits 4,5 Millionen Impfdosen gesichert, und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht davon aus, dass im ersten Halbjahr 2021 auch erste Impfungen in der Schweiz durchgeführt werden können.

An der Finanzierung des Impfstoffs beteiligt ist niemand Geringeres als Country-Legende Dolly Parton («Jolene», «9 To 5»). Mit einem Betrag von einer Million Dollar, den die 74-Jährige am 1. April an die Impfforschung der Vanderbilt-Universitätsklinik gespendet hatte, wurde die erfolgreiche Forschung des neuen Impfstoffs mitfinanziert.