Volvo macht Nägel mit Köpfen: Ab 2030 will der schwedische Hersteller nur noch Autos mit reinem Elektroantrieb verkaufen. Modelle mit Verbrennungsmotor – darunter fallen auch Hybride aller Art – werden ab dann aus dem Programm gestrichen. Und noch etwas ändert die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Marke radikal: Alle E-Autos werden künftig nur noch übers Internet verkauft.

Bisher hat Volvo nur ein vollelektrisches Modell im Angebot, die E-Variante des beliebten XC40 – auf gleicher Basis bietet die Tochtermarke Polestar eine hübsche Limousine an. Nun steht das zweite Modell der Schweden parat: Mit dem Crossover C40 Recharge lanciert Volvo eine Crossover-Variante des XC40 Recharge, mit einem schrägen Heck im Stil des BMW X4 oder Audi Q3 Sportback . Natürlich hat der C40 ein eigenes Gesicht und neu gestaltete Rückleuchten, unter dem Blech unterscheidet er sich hingegen kaum vom XC40: An jeder Achse sorgt ein 150 kW starker E-Motor für kräftigen Allradantrieb, dazwischen ist die Batterie mit einer Kapazität von 78 kWh platziert.

420 Kilometer Reichweite

Wie der XC40 spurtet der neue Crossover in 4,9 Sekunden auf Tempo 100, Schluss ist bei allen Volvos bei 180 km/h. Wegen der besseren Aerodynamik kommt der C40 Recharge allerdings auf eine grössere Reichweite: 420 Kilometer soll der hübsche Schwede nach WLTP schaffen, 20 Kilometer mehr als der Technikspender XC40. Geladen wird mit bis zu 150 kW – damit werden an der Schnellladesäule 80 Prozent der Batterie in 40 Minuten geladen.