Neuer Trend auf Tiktok: Das ist ein Rat Snack

So kann ein Rat Snack aussehen

Erdnussbutter auf Reiswaffeln schmieren oder eine Hand voll Müsli direkt in den Mund rieseln lassen? Wie langweilig! Eine Gurke in eine Scheibe Käse wickeln, in Feigensenf dippen und stehend am Küchentresen inhalieren? Klingt schon mehr nach Rat Snack.