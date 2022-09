Kompakter Crossover: Den Nissan Juke gibts endlich auch als Hybrid-Version

Der Juke lässt sich durch diesen Verbund an E-Motoren und Zahnrädern seriell, parallel und auch in Kombination aus beiden antreiben. Insgesamt kommt er so auf eine Systemleistung von 105 kW/143 PS und 25 Prozent mehr als im kleinen Turbobenziner, der weiterhin im Programm bleibt. Bis Tempo 55 kann auch allein der grosse E-Motor für Vortrieb sorgen.

Der Hersteller verspricht einen Elektroanteil von 80 Prozent im Stadtverkehr und gibt den Kraftstoffverbrauch mit rund fünf Litern an. Die bislang einzigartige Motor-Getriebe-Hybridtechnik hat neben der guten Effizienz einen weiteren Vorteil: Der Juke zeigt nicht das sonst zu hörende Heulen (Gummiband-Effekt), wenn beim forscheren Beschleunigen Drehzahl und Übersetzung akustisch noch nicht so recht zusammenpassen wollen. Erstaunlich geschmeidig bleibt das Ganze bei defensiver Fahrweise, denn nahezu unmerklich wechselt das System zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor. Ausserdem verleiht der vom Renault Captur übernommene Hybridantrieb dem Juke mehr Souveränität – und senkt besonders in der Stadt den Stresslevel. Ach ja: Für die Schweiz sind die Preise noch nicht definiert. In Deutschland wird das kleine SUV ab 31’090 Euro kosten.