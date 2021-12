Den Porsche Vision GT gibts nur für die Playstation

Fahrzeuge mit dem Namen Vision GT gibt es schon einige – über 30 dieser rein virtuellen Flitzer wurden von diversen Autoherstellern für die Rennsimulation «Gran Turismo» entworfen. Nun macht auch Porsche mit: Erstmals hat der Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen ein Modell entwickelt, das es ausschliesslich in Pixel und Bytes geben wird. Der Porsche Vision Gran Turismo wird exklusiv im neuen Gran Turismo 7 erlebbar sein, das am 4. März für die PlayStation 4 und 5 erscheint.

Da heute neue Fahrzeugmodelle ohnehin zunächst am Rechner entwickelt werden, ist der Unterschied vom Pixelauto zum echten Auto kleiner, als man meinen könnte. In der digitalen Welt gibt es aber viel weniger Einschränkungen: «Ein rein für den virtuellen Raum gestaltetes Fahrzeug eröffnet für uns spannende Freiräume, die in einem regulären Designprozess eines Serienfahrzeugs stark reglementiert sind», sagt Chef-Designer Michael Mauer. Deshalb seien Projekte wie der Porsche Vision GT im kreativen Prozess besonders wertvoll.