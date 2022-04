Bäckerei sammelt 25’000 Franken : Den Russenzopf gibt es nicht mehr

Am Donnerstag teilte die Basler Grossbäckerei Sutter auf Facebook mit, dass der Russenzopf in ihren Filialen nur noch «Nusszopf» heisst. Davor wurden mit dem süssen Gebäck 25’000 Franken an die Caritas Schweiz gespendet.