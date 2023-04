Das denken Ausländerinnen und Ausländer über den Modegeschmack von Schweizerinnen und Schweizern

Weisse Socken und On-Schuhe : Mit einigen Kleidungsstücken scheinen Schweizerinnen und Schweizer eine innige Liebe zu verbinden. Aber ist der typische Schweizer Look chic? Wie Ausländerinnen und Ausländer den Modestil hierzulande wahrnehmen, haben 20 Minuten und Tamedia in einer Umfrage herausgefunden.

«Schweizer Kleidungsstil wird unterschätzt»

Zwar gibt eine Mehrheit der befragten Ausländerinnen und Ausländern den Schweizern in Sachen Mode gute Noten. 46 Prozent beantworten die Frage, ob Schweizerinnen und Schweizer einen guten Modegeschmack haben, mit «Ja» (8 Prozent) oder «Eher Ja» (38 Prozent). Allerdings sind mit 41 Prozent mehr als ein Drittel der Ansicht, dass die Schweizer modisch nicht sehr gut unterwegs sind. Zu den grössten Modefails zählen aus Sicht der Ausländer etwa weisse Socken, Outdoor-Kleidung und Birkenstock-Sandalen. Sollte man diese Kleidungsstücke eher nicht tragen, wenn man einen guten Eindruck hinterlassen will?

«Einfach, casual und nicht zu experimentell», beschreibt Sara Schär, Designerin und Studiengangleiterin für Fashiondesign an der Schweizerischen Textilfachschule STF, den gängigen Modestil hierzulande. Laut der Expertin fällen Schweizerinnen und Schweizer ihre Einkaufsentscheidungen bewusst. «Die Wertschätzung, woher die Kleidung kommt und wie sie produziert wird, ist wichtiger als der Hype um ein Stück», so die gebürtige Schweizerin.

«Der Schweizer Kleidungsstil wird im internationalen Vergleich stark unterschätzt», findet Lisa Starchak. Sie lebt seit vier Jahren in der Schweiz und hat am London College of Fashion studiert. Seitdem arbeitet Starchak als Personal Stylist. Mode verkörpere hierzulande oft nachhaltigen und stillen Luxus: «Der Schweizer Stil zeichnet sich durch eine Vorliebe für hochwertige Stücke aus, die in Bezug auf das Branding diskret sind, aber dennoch gut gemacht und raffiniert aussehen.»