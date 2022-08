Milch als Beautyprodukt: Für schöne Haut, gegen Narben, Akne und Textur

«Milch macht schön». So lautete schon 1950 ein Werbeversprechen der Milchindustrie. Dazu kommt Cleopatra – weitläufig bekannt dafür, ihrer Schönheit zuliebe in Milch gebadet zu haben. Und jetzt … auch noch Tiktok. Auf der Social Media Plattform gehen Videos viral, die von Milch als Schönheitsgeheimnis schwärmen: Die weisse Flüssigkeit soll Akne-Narben verschwinden lassen, den Hautton ausgleichen und Pigmentflecken aufhellen.

Milch gegen Narben?

Könnte an Milch als Beauty-Wirkstoff also wirklich etwas dran sein? Grundsätzlich: Ja.

Was ist dran am Milch-Mythos?

Muss es Milch sein?

Ein paar Anmerkungen zum Schluss: Für laktoseintolerante Menschen ist die Behandlung mit Milch kein Problem. Über die Haut kann Milchzucker nicht ins Verdauungssystem gelangen. Vegane Milchalternativen funktionieren hingegen leider nicht, da sie keine Milchsäure enthalten. Allerdings kommt die Säure an sich sehr wohl auch in veganer Form daher: Sie gehört zu den Fruchtsäuren und kommt, anders als der Name suggeriert, nicht nur in Milch vor. Aus Kostengründen wird sie in den meisten Fällen von Milchsäurebakterien aus Zuckerlösungen hergestellt. Im Zweifelsfall gibt ein Blick aufs Etikett Gewissheit.