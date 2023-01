Den Monsterpilz aus «The Last of Us» gibt es wirklich

Der ansteckende Pilz, der in «The Last of Us» die Menschheit dahinrafft, ist real. Und er ist so furchterregend wie im Film, allerdings nur für Insekten. Für die Menschen dient der Cordyceps sogar als Heilmittel.

Pilzpromi Cordyceps : Den Zombiepilz aus «The Last of Us» gibt es wirklich

Darum gehts Einen Pilz wie in der Serie «The Last of Us» gibt es wirklich.

Genau genommen ist es eine ganze Gattung: Cordyceps.

Doch statt Menschen zu zombifizieren, haben sich die Cordyceps-Arten auf Ameisen spezialisiert.

Die infizieren sie auf perfide Weise und nutzen die «Zombieameisen» dann zu ihren Zwecken.

Zwar ist punkto Cordyceps Entwarnung angesagt, trotzdem bereiten Pilze Fachleuten Sorgen.

In der Streamingserie «The Last of Us» macht ein Pilz die Menschen zu willenlosen Zombies. Er übernimmt ihren Verstand und ihren Körper und bringt sie dazu, seine Sporen auf die Nichtinfizierten zu übertragen. Was nach Science-Fiction klingt, hat seinen Ursprung im echten Leben. Denn die Pilze der Gattung Cordyceps, auch Ophiocordyceps genannt, machen genau das – und zwar mit einer ganzen Reihe von Lebewesen, vor allem Ameisen.

Die Cordyceps kommen in Wäldern weltweit vor: «Mindestens 30 von ihnen können Ameisen parasitieren», erklärt Charissa de Bekker, Mykologin an der Universität Utrecht gegenüber Vox.com. Laut João Araújo, einem Experten für parasitäre Pilze am Botanischen Garten in New York, könnten es sogar bis zu 600 Cordyceps-Arten geben. Fest steht aber: Jede Pilzart ist jeweils auf eine spezielle Ameisenart spezialisiert. So kann ein Cordyceps, der sich entwickelt hat, um eine Ameise in Thailand zu befallen, keine andere Ameisenart in Florida infizieren.

Pilz kennt nur ein Ziel: seine Vermehrung

Trotz der Spezialisierung ist das Vorgehen der Pilze jeweils dasselbe: Haben die Ameisen die Pilzsporen mit der Nahrung in sich aufgenommen, fängt der Pilz an in ihnen zu wachsen. Dann übernehmen sie die Kontrolle über ihn. Wie ist nicht gänzlich geklärt. Fachleute fanden Hinweise darauf, dass der Parasit Pilzfäden um das Gehirn herum wachsen lässt, die das zentrale Nervensystem des Insekts kapern, um dann seine Muskeln – und seinen Willen zu steuern. «Ob dies durch Freisetzung einer Chemikalie oder durch Veränderung der DNA geschieht, wissen wir noch nicht», so Ian Will, Pilzgenetiker an der University of Central Florida, zu Nationalgeographic.com

Die Verhaltensänderung sieht so aus: Zunächst beteiligt sich die befallene Ameise nicht mehr an der Futtersuche und hört auf mit ihren Nestgenossinnen zu kommunizieren. Dann wird sie zusehends hyperaktiv. Und das rund um die Uhr. Zum Ende hin bringt der Pilz sie dazu, ihr Nest zu verlassen und auf einen nahen Baum zu klettern. Dort klammert sich die infizierte Ameise mit ihrem Kiefer an ein Blatt, das über dem Waldboden baumelt, und stirbt innerhalb weniger Tage, während sie vom Pilz verdaut wird. Der Pilz durchdringt den Körper seines Wirts und sendet dann einen Sporenregen aus, um die nächste Generation der Ameisenbeute zu infizieren. Weil die Tiere so hoch hinauf klettern, sprechen Fachleute von einer «summit disease» – Gipfelkrankheit.

Völlig freie Bahn scheint Cordyceps aber nicht zu haben, wie ein Team um Araújo erst kürzlich im Fachjournal «Persoonia» festhielt. Demnach ist eine Cordyceps-Art in Florida selbst mit Pilzparasiten infiziert, die dazu beitragen könnten, die Zombifizierung der Ameisen in Schach zu halten.



Ameisenfriedhöfe in Thailand

Das Vorgehen der Cordyceps-Arten ist äusserst effektiv: «Wir fanden Friedhöfe: Tote Ameisen, aus deren Hinterköpfen ein Pilz herausragte. Auf nur einem Quadratmeter fanden wir bis zu 25 von ihnen an den Blattunterseiten der Pflanzen. Und das über eine Länge von zehn Metern», so Sandra Breum Andersen zu Deutschlandfunk.de Die Biologin begegnete dem pilzverursachten Schlachtfeld erstmals im Rahmen ihrer Abschlussarbeit im thailändischen Regenwald. Genau diese eindrucksvolle Fähigkeit ist es, die Cordyceps in Film und Fernsehen brachte.

Neue Möglichkeit, die Menschheit auszulöschen

Verantwortlich dafür, dass Cordyceps zum fungalen Superpromi wurden, ist Neil Druckmann. Er ist der Schöpfer des Games (2013), auf dem «The Last of Us» basiert: Er sei auf der Suche nach einer neuen Möglichkeit gewesen, die Menschheit auszulöschen. Er fand sie in der BBC-Doku «Planet Earth», in der das Treiben der «Zombiepilze» Thema war (siehe Video). «Ich fragte mich ‹Was wäre, wenn er auf den Menschen überspringt?›», so Druckmann zu Npr.org. «So ein Schicksal wäre schlimmer als der Tod: Der Verstand ist noch da, aber etwas anderes kontrolliert den Körper.» Die Idee war geboren.

So wie Druckmann ging es offenbar auch anderen Kulturschaffenden. Denn Cordyceps hat auch Auftritte im Roman «The Girl with All the Gifts» (2014), im gleichnamigen Film (2016) und im Horrorfilm «Superdeep» (2020). In der Serie «Legion» (2017) vergleicht Lenny Busker (Aubrey PLaza) Ophiocordyceps unilateralis sogar mit Liebe (siehe Bildstrecke unten). Allerdings wird die Pilz-Gattung nicht immer beim Namen genannt.

Zombifizierung von Menschen realistisch?

Dass Cordyceps auch Menschen befallen und sie zu willenlosen Zombie machen, halten Fachleute für ausgeschlossen: «Es ist höchst unwahrscheinlich, dass man von der Welt der Insekten auf die Welt der Menschen überspringt», sagt Michael Wall, Entomologe am Naturkundemuseum in San Diego gegenüber Npr.org.

So sieht es auch Cordyceps-Experte Araújo: «Wenn der Pilz wirklich Säugetiere infizieren wollte, wären Millionen von Jahren genetischer Veränderungen erforderlich.» Die evolutionären Stammbäume von Menschen und Insekten seien wirklich weit voneinander entfernt. Jede Zombie-Pilzart habe sich passend zu einem bestimmten Insekt entwickelt, so dass einzigartige Stämme kaum Auswirkungen auf einen anderen Organismus haben als den, für den sie sich entwickelt haben.

«Selbst wenn die Pilze in der Lage wären, eine kleine Infektion hervorzurufen, ist die Maschinerie, die der Pilz für eine solch präzise Manipulation benötigt, einfach nicht vorhanden», so de Bekker. Beruhigend ist auch, dass Cordyceps schon seit Jahrhunderten als traditionelles chinesisches Heilmittel im Einsatz ist.

Klimawandel könnte Gefahr durch Pilze vergrössern

Doch auch wenn punkto Zombifizierung von Menschen durch Cordyceps Entwarnung angesagt ist, bereiten Pilze Fachleuten Sorgen. Grund dafür ist der Klimawandel. «Wenn sich die Erde erwärmt, besteht die Befürchtung, dass der Unterschied zwischen der Umgebungstemperatur und der Körpertemperatur nicht mehr so dramatisch sein wird», zitiert Nationalgeographic.com Shmuel Shoham, ein Experte für Infektionskrankheiten an der Johns Hopkins University School of Medicine. Eine Gewöhnung an höhere Temperaturen könnte es Pilzen leichter machen, im menschlichen Körper zu überleben. Bislang haben die meisten noch ein Problem mit unserer Körperkerntemperatur.

Es gibt eine Pilzart, die in der Lage ist, Menschen zu infizieren, und von der Forschende annehmen, dass sie durch die Erwärmung des Klimas entstanden ist: Candida auris. Der auch «Horrorpilz» bezeichnete multiresistente Hefepilz verbreitet sich rasant. Er wurde erst 2009 in Japan entdeckt, ist aber bereits in mehr als 50 Ländern verbreitet. Candida auris kann auf Oberflächen Wochen bis sogar Monate überleben. Das stellt vor allem in Spitälern ein Problem dar. Candida auris befällt oft Patientinnen und Patienten, die nach einer Operation, durch ihr Alter oder wegen einer Krankheit ohnehin bereits stark geschwächt sind. Der Pilz belastet ihr Immunsystem zusätzlich. Mehr als die Hälfte der infizierten Personen sterben.

Der Hefepilz ist einer von insgesamt 19 Pilzen, die die Weltgesundheitsorganisation WHO als gefährlichste Pilze der Welt bezeichnet.

