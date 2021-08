Verbände äussern sich zu Turniereklat : «Denen kann man genauso gut ein Velo oder einen Roller geben»

Nach dem Eklat beim Modernen Fünfkampf an den Olympischen Spielen äussern sich Sport- und Reitverbände. Sie fordern unter anderem eine Änderung des Regelwerks.

Diese Szenen sorgten während des Modernen Fünfkampfs für Aufsehen.

Darum gehts Beim Modernen Fünfkampf der Olympischen Spiele kam es zu unangenehmen Szenen.

Die deutsche Reiterin Annika Schleu hatte das ihr zugeloste Pferd nicht unter Kontrolle.

Bei Sportverbänden werden nun die Wettkampfbedingungen kritisiert.

Der Deutsche Olympische Sportbund hat nach den Bildern der mit einer Gerte auf ihr Pferd einschlagenden Modernen Fünfkämpferin Annika Schleu Regeländerungen gefordert. «Zahlreiche erkennbare Überforderungen von Pferd-Reiter-Kombinationen sollten für den internationalen Verband dringend Anlass sein, das Regelwerk zu ändern», schrieb der DOSB in einer Stellungnahme am Freitag. «Es muss so umgestaltet werden, dass es Pferd und Reiterin oder Reiter schützt. Das Wohl der Tiere und faire Wettkampfbedingungen für die Athletinnen und Athleten müssen im Mittelpunkt stehen.»

Schleu hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio aus purer Verzweiflung mehrfach mit der Gerte auf das ihr zugeloste Pferd Saint Boy eingeschlagen, das nicht in den Parcours wollte. Bundestrainerin Kim Raisner rief der Berlinerin – wie im Fernsehen deutlich hörbar – zu: «Hau mal richtig drauf! Hau drauf!» Gegenüber dem SID sagt die Trainerin dazu: «Ich hab gesagt, hau drauf. Aber sie hat das Pferd nicht gequält, in keinster Weise». Weiter findet Raisner: «Dass man mal mit der Gerte hinten draufhaut, ist jetzt keine Quälerei. Sie hat dem Pferd nicht im Maul gerissen. Sie hatte keine scharfen Sporen dran. Pferde quälen sieht anders aus.»

«Dies schadet dem Ansehen des Sports»

Der DOSB schrieb weiter: «Der heutige Wettbewerb im Reiten des Modernen Fünfkampfs war teilweise von Szenen geprägt, die dem Ansehen der Sportart schaden.» Für die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN hatte Sportchef Dennis Peiler gesagt: «Die Bilder, die wir gesehen haben, haben eine klare Überforderung von Reiterin und Pferd gezeigt.»

Und weiter: «Als Fachverband für den Pferdesport sehen wir die Reiterei im Modernen Fünfkampf kritisch. Unser Verständnis der Reiterei liegt in der Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd und nicht darin, das Pferd als Sportgerät zu betrachten.»

Auch die erfolgreichste Reiterin der Welt Isabell Werth kritisiert den Einsatz von Pferden im Modernen Fünfkampf scharf: «Das hat mit Reitsport nichts zu tun, wie wir ihn betreiben und kennen», sagt die 52 Jahre alte Dressurreiterin aus Rheinberg. «Das Pferd tut mir leid», so die siebenmalige Olympiasiegerin. «Fünfkampf hat nichts, aber auch gar nichts mit Reiten zu tun, die Pferde sind ein Transportmittel, zu denen die Athleten keinerlei Bezug haben. Denen kann man genauso gut ein Fahrrad oder einen Roller geben.» sagt Werth zum «SID». Ihr tue aber auch «das Mädchen leid», das Opfer des Systems ihrer Sportart sei, betonte Werth. Beim Fünfkampf wird nicht mit eigenen, sondern mit zugelosten Leih-Pferden geritten.

«Das Auslosen ist am fairsten»

Florence Dinichert, Mitglied vom Verband Moderner Fünfkampf Schweiz und Nationaltrainerin, erklärt, wieso die Pferde ausgelost werden und wie die Disziplin Reiten abläuft: «Es werden 20 Pferde vom Veranstalter bestellt, zwei davon sind Ersatzpferde. Das ist eigentlich so am fairsten, da sonst die Teilnehmenden mit den grössten finanziellen Mitteln einen Vorteil hätten.» Da nicht alle Pferde gleich gut seien, spiele beim Modernen Fünfkampf auch die sechste Disziplin eine Rolle – Glück.

«Man muss wiederum sagen, dass gute Reiter durchaus auch mit einem «schlechteren» Pferd gut umzugehen wissen.» «Da jedes Pferd von zwei Reitern geritten wird, kommt es natürlich auch immer darauf an, wer vorher auf dem Pferd gesessen hat und wie die Verbindung zwischen Mensch und Tier war.» In diesem Fall ist es so, dass die russische Athletin schon im Vornherein nicht als die beste Reiterin bekannt war. «Das könnte ein Faktor gewesen sein», sagt Dinichert, die selber im Jahr 2000 bei den Olympischen Spielen in Sidney gestartet ist.

Pure Verzweiflung

Es gäbe zwar die Option das Pferd zu wechseln, diese Option sei aber nicht so beliebt: «Es hat Gründe, wieso zwei der Pferde Ersatzpferde sind und nicht zur Hauptauswahl gehören. Auf diese greift man nur im Ausnahmefall zurück», sagt die ehemalige Olympionikin.

Auf dem Parcours selber kann man die Pferde nicht mehr wechseln und wenn auf dem Abreitplatz alles gut gegangen ist, gäbe es dafür auch keinen Grund. Ein Abreitplatz ist ein abgegrenztes Areal, auf dem die Reiterinnen und Reiter ihre Pferde abreiten – auf den Start vorbereiten – können. Davon, dass die deutsche Athletin das Pferd geschlagen hat, distanziere sie sich klar: «Das sollte nicht passieren.»

Pferd von Situation überfordert

Weiter erklärt die Nationaltrainerin: «Wäre das auf dem Abreitplatz passiert, würde die Athletin von dem Weltverband wohl ausgeschlossen werden. Wie es aber abläuft, wenn das während des Wettkampfes vorfällt, weiss ich nicht.» «Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Das Pferd muss – um ausgewählt zu werden – den Parcours komplett gesprungen haben. Es kann sein, dass das Pferd zum Beispiel wenig von fremden Reitern geritten wird. Oder, dass es mit der Stadionsituation überfordert war.» Das Vorreiten zur Pferdeauswahl findet zwei Tage vor den eigentlichen Wettkämpfen statt und der Weltverband segnet die Auswahl ab.

Um das Pferd in so einer Situation zu beruhigen, «sollte man es langsam Schritt laufen lassen und die Zügel lang halten. Die Zeit läuft halt aber trotzdem ab und wenn man über der Zeit ist, gibt es Strafpunkte», so Dinichert weiter. Auch das Verhalten der Trainerin kann Dinichert nicht gutheissen: «Ich bin selber Nationalcoach und kann den Stress und die Anspannung zwar verstehen, aber das entschuldigt solche Aussagen nicht. Es ist auch schade, dass ein solcher Vorfall den Sport in ein so schlechtes Bild rückt. Das ist nicht fair.»

