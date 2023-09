Dengue-Fieber : Impfstoffzulassung – «Swissmedic ist im Kriechgang, wie immer»

In der Schweiz ist insbesondere der Kanton Tessin betroffen, wo die Tigermücke sich über den ganzen Kanton ausgebreitet hat: «Die Tigermücke wird sich in der Schweiz, nördlich der Alpen, nach und nach weiter ausbreiten», sagt Peter Lüthy, ehemaliger Mikrobiologe an der ETH und Experte für Stechmücken.

Erst kürzlich kam es zu einem lokalen Ausbruch am Gardasee in Italien.

In Europa ist seit 2022 ein Impfstoff zugelassen, in der Schweiz hingegen nicht.



Das Dengue-Fieber breitet sich in Europa aus – davor warnte die WHO im Juli dieses Jahres. Erst kürzlich kam es zu einem Ausbruch am Gardasee. In der Schweiz sind bisher keine solchen Ausbrüche bekannt, doch für Jan Fehr, Leiter des Zentrums für Reisemedizin an der Universität Zürich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die ersten lokalen Ansteckungen hierzulande sehen.