Im letzten Jahr haben wir uns von der Skinny Jeans verabschiedet (aber nicht wegwerfen, ihr Moment kommt wieder) und die Slouchy Pant neu in unser Sortiment an Lieblingsbasics aufgenommen. Aber das neue Jahr bringt auch neue Jeans - Trends, die ausprobiert werden wollen.

1. Baggy–Jeans

Bei Baggy - Jeans gilt für das kommende Jahr das Motto: Je grösser , desto besser. Dieser Trend ist nicht ganz neu . S o ist zum Beispiel Bella Hadid schon länger grosser Fan davon, kleine Tops zu grossen Hosen zu kombinieren. Damit der Look aber auch jetzt funktioniert, muss etwas W ärmeres her. Baggy - Jeans funktionieren im Winter etwa wunderbar mit einer kurz geschnittenen Pufferjacke. Oversized Jeans lassen sich auch günstig im Brocki aufstöbern, sobal d d iese wieder ihre Türen öffnen.

Courtesy of Levi’s

Courtesy of &Other Stories

Gibt Instant Grunge - Vibes: Wide High Waist Jeans Fr. 99.– von &Other Stories

Im Used–Look mit Kunstlederpatch am Bund: « Wide Leg » Jeans Straight Leg Fr. 80.– von NA–KD bei Zalando Courtesy of Na-KD

2. Bootcut-Jeans

Auch für die Bootcut - Jeans geht es 2021 in die nächste Runde. Mit dem ausgestellten Schnitt gibt uns dieses Jeansmodell 2000er - Nostalgie . Wer möchte und gerne all-in geht , k ombiniert die Bootcut - Jeans mit einem Crop - Top. Wer es gerne ein bisschen chicer mag, wählt einen weniger ausgestellten Schnitt. Im Winter passt zur Bootcut - Jeans auch ein Strickpulli sehr gut, so wie i hn Influencerin Mary L. Jean trägt.

Courtesy of Levi’s

Courtesy of Sézane

Courtesy of Acne Studios

Der Klassiker in blau: Relaxed Bootcut Jeans in dark blue ca. Fr. 267.– von Acne Studios

3. Ripped-Jeans

Wir haben jetzt schon die Menschen im Ohr, die fragen, ob wir diese Jeans so gekauft haben. Gähn. J a, haben wir – das trägt man jetzt halt so. 2021 dürfen Jeans gerne mit Grunge - Vibes daherkommen. Wer einen e leganteren Look wünscht , kombiniert die zerrissenen Jeans mit Pullunder, Mantel und eleganten Schuhen – ähnlich wie Stylistin Pernille Teisbaek.