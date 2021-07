Nati-Star auf Clubsuche - Denis Zakaria steht bei Gladbach vor dem Absprung

Wo landet Denis Zakaria am Ende des Transferfensters? Der Nati-Star strebt den nächsten Schritt in seiner Karriere an.

Der Sportdirektor der Fohlenelf äusserte sich gegenüber dem «Kicker» im Rahmen des Trainingslagers von Gladbach über die Zukunft von Zakaria: «Es ist hinreichend bekannt, dass die Verträge von Denis Zakaria und Matthias Ginter 2022 auslaufen. Bei Denis haben wir seit Oktober versucht, mit ihm zu verlängern. Denis und sein Management haben uns relativ klar gesagt, dass sie in diesem Sommer einen Transfer favorisieren, wenn sich etwas ergibt. Warten wir ab, was passiert.»

Wertvollster Nati-Star

Wohin es Zakaria ziehen könnte, ist noch unklar. In der Vergangenheit wurde er auch schon mit einem Transfer zu Bayern München und Manchester City in Verbindung gebracht. Nach anhaltenden Knieproblemen verpasste der Genfer letztes Jahr jedoch viele Partien und konnte sich daher auch nicht für einen Stammplatz im Team von Vladimir Petkovic empfehlen. Bei der EM kam Zakaria einzig im Viertelfinal gegen Spanien von Anfang an zum Einsatz, wo er mit einem unglücklichen Eigentor nicht wirklich Werbung in eigener Sache machen konnte.