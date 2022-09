Lünen DE: Denisa (16), Anila (15) und Suela (17) werden nach Chilbi-Besuch vermisst

Am Samstag treffen sich die drei Kolleginnen Denisa, Anila und Suela gegen 18.00 Uhr in Bergkamen, Nordrhein-Westfalen. Sie nehmen den Bus, um das Stadtfest in Lünen zu besuchen, wie der «Focus» schreibt. Um circa 22.00 Uhr wollen die drei Mädchen (15, 16 und 17) wahrscheinlich wieder mit dem Bus zurück nach Bergkamen fahren. Es war abgemacht, dass um 22.30 Uhr ein Familienmitglied der Teenager die drei am Bergkamener Busbahnhof abholt. Es stieg jedoch keines der drei Mädchen aus dem Bus aus. Seither fehlt jede Spur von ihnen.