«Angst raubt nur Energie»: Deniz Kayadelen schwimmt mit Quallen und Haifischen durch Weltgewässer

Die Deutsche mit türkischen Wurzeln reist auch beruflich. Seit einigen Monaten lebt sie in Zürich, während des Lockdowns war sie für sechs Monate in Kapstadt stationiert.

Deniz Kayadelen liebt das Wasser. Seit 20 Jahren schwimmt sie leidenschaftlich und immer wieder in Wettkämpfen, vor drei Jahren begann sie mit Kältetraining.

«Ich bin seit 20 Jahren leidenschaftliche Schwimmerin», erklärt Deniz Kayadelen. «Kälte war lange meine grösste Angst.» Beim Schwimmen im kalten Wasser habe die heute 34-Jährige einmal ihr Bewusstsein verloren, «mitten in einem Wettkampf», erinnert sie sich.

Vor drei Jahren begann sie schliesslich mit Kältetrainings. «Sie eröffneten mir neue Perspektiven und transformierten meine Persönlichkeit: mehr Resilienz, mehr Fokus, mehr Konzentration», so Kayadelen. «Unsere Barrieren sind oft im Kopf.» Bei einem Praxistest während eines Aufenthalts in Südafrika konnte sie sich selber davon überzeugen.

Ein Schwumm unter Haifischen vor Kapstadt

Von weissen Haien zu Quallen im Nordkanal

Neben dem Erlebnis in Kapstadt durchquerte Kayadelen unter anderem den Ärmelkanal – «42 Kilometer von England nach Frankreich, allerdings in einer Staffel» – und den Nordkanal – «eine der schwierigsten Routen überhaupt». Auf dem Weg von Irland nach Schottland hatte das Wasser zwölf Grad und es sei voller giftiger Quallen gewesen. Sie nahm damals präventiv Medikamente.

Kayadelens aktuellste Herausforderung war die Eisschwimm-Weltmeisterschaft 2022 im Februar in Polen. «Ich hatte wieder riesigen Respekt: Eisschwimmen bedeutet, das Wasser ist unter fünf Grad, in Glogow hatte es drei.» Ihr Ziel damals: «Ich hoffte, ich überlebs und schaff ohne Komplikationen die 500 Meter.» Ihre Bemühungen und ihr Durchhaltewille hatten sich gelohnt: Deniz Kayadelen wurde Weltmeisterin.

Ihr nächstes Ziel sei New York, eine Route im Hudson River, die in etwa 42 Kilometer um Manhattan führt. «Dort will ich Geld für die ALS-Krankheit sammeln.»