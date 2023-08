Burn On: Expertin erklärt was hinter der Burnout-Vorstufe steckt

Vom Burnout hast du sicher schon gehört. Doch was, wenn man im Dauerstress ist, der Absturz aber nicht kommt? Dieses Phänomen nennt sich Burn On.

Du arbeitest nach dem Feierabend bis in die Nacht, bist am Wochenende auf Abruf bereit und beantwortest in den Ferien Mails? Zeit für Familie oder Hobbies bleibt dir dabei keine und trotz des Dauerstresses brennst du nicht aus, sondern immer weiter? Dieser ermüdende Zustand hat einen Namen: Burn On.

Anders als beim Burnout erleiden Menschen mit Burn On keinen akuten Zusammenbruch – die Krankheit wird als chronische Erschöpfungsdepression und Vorstufe des Burnouts verstanden. Während sich das Hamsterrad weiter dreht, rückt die Wichtigkeit von Me-Time und Freundschaften in weite Ferne.

Bist du immer im Stress und denkst nur an den Job? Ja, ich brenne dafür. Ja, merke aber, dass es mir damit nicht so gut geht. Ich bin auf meinen Job fixiert, kann aber abschalten. Nein, mein Job beschäftigt mich nur während der Arbeitsstunden. Nein, kommt mir unbekannt vor.

Beim Burn On handelt es sich um einen neuen Begriff. Psychotherapeutin Raffaela Witting von der Anlaufstelle wepractice.ch erläutert das Phänomen.

Über die Expertin

Frau Witting, was ist ein Burn On?

Die Forschung befindet sich noch in den Anfängen. Burn On beschreibt ein Syndrom, bei dem man unter chronischer Überlastung und dauerhaftem Stress leidet, jedoch anders als beim Burnout nicht völlig ausbrennt. Stattdessen funktioniert man weiter, erfüllt Pflichten trotz anhaltender Überlastung und steht sozusagen immer kurz vor dem Burnout. Man brennt nicht aus, aber immer weiter.

Spätschichten am Laptop sind keine Seltenheit für dich? Der Gesundheit zuliebe solltest du häufiger eine Pause einlegen. Unsplash/Niklas Hamann

Was ist der Unterschied zum Burnout?

Trotz Überforderung empfinden Burn-on-Betroffene weiterhin Freude an ihrer Arbeit, aber es fehlt die Balance zwischen An- und Entspannung. Alle Lebensbereiche werden dem Funktionieren-Müssen unterworfen. Abstriche im Privatleben werden oft spät bemerkt. So fallen häufig die Dinge weg, die Freude machen. Im Gegensatz dazu endet ein Burnout oft mit völliger Erschöpfung, sodass die Betroffenen den Alltag nicht mehr bewältigen können. Sie entwickeln oft eine Abneigung gegen ihre berufliche Tätigkeit und ihre Leistungsfähigkeit nimmt stark ab.

Was sind Anzeichen für ein Burn On?

Das Gefühl von Dauerstress. Gleichzeitig hat man Schwierigkeiten, die Belastung zu erkennen, da man noch funktionsfähig ist. Zudem steht die Arbeit an erster Stelle, während Freizeit und soziale Kontakte vernachlässigt werden.

Wenn der Kontakt zu Familie oder Freundinnen und Freunden aufgrund des Jobs immer seltener wird, sollte man die Reisslinie ziehen. Unsplash/Finn Njup

Und körperliche Symptome?

Betroffene fühlen sich müde und erschöpft, kommen aber nicht zur Ruhe. Auch nach Feierabend oder in den Ferien bleiben sie gedanklich bei der Arbeit. Dies führt dazu, dass sie Schwierigkeiten haben, sich zu entspannen, was sich in Verspannungen im Nacken und Rücken äussert. Oft gehen diese Verspannungen mit Kopfschmerzen einher. Die Symptome reichen von Bluthochdruck über innere Unruhe bis hin zu Tinnitus und Schlafstörungen.

Wer leidet an Burn On?

Betroffene zeichnen sich oft durch ein starkes Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft aus, sich übermässig zu verausgaben. Sie neigen dazu, ihre Aufgaben und Pflichten trotz anhaltender Überlastung weiter zu erfüllen. Auch Menschen, die einen hohen Anspruch an sich selbst stellen, sich stark über ihre Leistung definieren und ständig nach Erfolg und Anerkennung streben, können anfällig sein.

Menschen, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben, können anfälliger für das Burn-on-Syndrom sein. Pexels/Ejov Iggor

Was hilft?

Zuerst muss man sich des Problems bewusst werden. Es ist wichtig, sich Zeiten und Räume zu schaffen, die nicht nur rein funktional sind, sondern auch dazu beitragen, dass man sich wohlfühlt, Freude empfindet und sich entspannen kann. Darüber hinaus sollte auch der biografische Hintergrund beleuchtet werden – warum sind z.B. Gefühle von Unzulänglichkeit und Leistungsdruck vorhanden? Indem auch dieser Aspekt betrachtet wird, können mögliche Ursachen für den Zustand gefunden werden.