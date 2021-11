Shop-in-Shop von Denner in der Migros – Denner könnte der Migros beim Alkoholverkauf helfen

Ein Experte vermutet, dass Denner mit Shop-in-Shops in die Migros-Filialen einziehen könnte, um dort Alkohol zu verkaufen.

Es war ein historischer Entscheid, als die Delegierten vor einer Woche grünes Licht für den Verkauf von Alkohol in der Migros gaben . Doch indirekt verkauft die Migros schon seit der Denner-Übernahme vor knapp 15 Jahren Alkohol über die Unternehmenstochter.

Vom Discounter könnte sich die Migros nun das nötige Fachwissen für Alkoholika holen, statt teuer extern einzukaufen, sagt Weinhändler Philipp Schwander in der «NZZ am Sonntag». Denner ist der zweitgrösste Weinhändler hinter Coop und bietet rund 300 verschiedene Weine im Sortiment an.