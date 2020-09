«Absolute Frechheit»Denner-Kunden ärgern sich über angebliche Fake-Aktionen

Filialen von Denner sind in der Regel vollgestopft mit Aktionsschildern. Auffällige gelbe Preisschilder mit Prozentzahlen weisen auf grosszügige Rabatte hin. Doch offenbar sind die Aktionspreise auf den ersten Blick doch nicht ganz so günstig. Diese Erfahrung machte 20-Minuten-Leserin Antonia.

Sie hob im Offenverkauf des Discounters einige Aktionsschilder hoch. Darunter kamen am Regal angebrachte weisse Etiketten hervor, auf denen der gleiche Preis wie auf dem Aktionsschild steht.

So kostet ein einzelner Granatapfel in der Aktion 0.80 Franken. Auf dem weissen Preisschild darunter stehen aber ebenfalls 0.80 Franken. Die gleiche Entdeckung nur mit anderen Preisen hat die Leserin bei Feigen und Trauben gemacht.

«Absolute Frechheit»

Für Antonia ist daher klar: Weil jeweils die beiden Preise identisch sind, sind die Rabatte nur ein Fake. Ihr Unmut ist so gross, dass sie von diesem «Bschiss» einen kurzen Clip auf das Videoportal Tiktok stellt (siehe Video oben).

«Das ist eine absolute Frechheit», sagt sie zu 20 Minuten. Denner missbrauche auf diese Art das Vertrauen der Kunden und vertreibe diese. Mit ihrem Ärger ist die Leserin nicht alleine. In den sozialen Medien melden sich immer wieder andere Kunden mit der gleichen Beobachtung.

«Wir können Entwarnung geben»

Von Fake-Rabatten will Denner nichts wissen: «Wir können Entwarnung geben», sagt Sprecher Thomas Kaderli auf Anfrage. «Denn die weissen Etiketten am Regal werden für die Dauer der Aktion angepasst und zeigen den Preis, den man an der Kasse bezahlt.»