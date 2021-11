Manuela Frey gekürt Dennis De Vree zu «Switzerland’s next Topmodel»

Am Mittwochabend wurde auf Prosieben das Finale von «Switzerland’s next Topmodel» ausgestrahlt. Die Jury bestand in dieser Staffel aus Larissa Marolt (29), Manuela Frey (25) und Papis Loveday (44, v.l.).

Hüften schwingen für den Entscheidungs-Walk

« Ihr müsst im Finale eine individuelle Tanz-Performance präsentieren » , kündigt Jury-Mitglied und Teamleaderin Larissa Marolt (29) an. Die Begeisterung der verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten hält sich in Grenzen. Allen voran: V enance. « Ich bin professionelle Tänzerin. Wenn es aber in die Hosen geht, wird es peinlich. » D e nni s hingegen hat das letzte Mal 2015 einen Walzer getanzt, was ihm beim Charleston, den sie aufführen müssen, nicht viel hilft. Nichtsdestotrotz scheinen Papis und Larissa nach dem ersten Eindruck mit ihren Liebsten zufrieden zu sein und verabschieden sich mit Luftküsschen.