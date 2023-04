Departement Berset kürzt IV-Gelder für behinderte Kinder

Der Bund hat den Willen des Parlaments jedoch missachtet, so der Vorwurf.

Familien und Eltern von Kindern mit Behinderungen geraten in finanzielle Not.

«Es kann nicht sein, dass sich irgendwelche Bundesstellen über Parlamentsbeschlüsse stellen», sagt Mitte-Nationalrat Christian Lohr in der «NZZ am Sonntag» (Bezahl-Artikel). Der Grund der Aufruhr: Gemäss der Zeitung hat der Bund IV-Leistungen für Kinder gestrichen – gegen den Willen des Parlamentes. Das Bundesamt für Sozialversicherungen, das zum Departement von Bundesrat Alain Berset gehört, habe auf dem Verordnungsweg eingeführt, was das Parlament zuvor aus dem Gesetz gestrichen hatte.