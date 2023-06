VBS: Departement Amherd wehrt sich gegen Rassismus-Vorwurf

Diese Karton-Zielscheibe wurde in einer Sendung des RTS gezeigt.

SP-Politikerin Brigitte Crottaz sah in einer von der Armee verwendeten Zielscheibe eine rassistische Abbildung. Darum musste sich das VBS gegenüber Crottaz erklären.

In der Tagesschau des Westschweizer Fernsehens RTS war sie nur ganz kurz zu sehen: die Zielscheibe, auf der ein Mann mit dunklem Hautton und strähnigem Haar abgebildet ist. Die Scheibe kam in einer Übung der Schweizer Armee zum Einsatz – und rief Brigitte Crottaz, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Waadt, auf den Plan: «Es handelt sich klar um einen Mann mit maghrebinischem Profil», ist sie überzeugt. «Die aktuellen Geschehnisse zeigen, dass der Kampf gegen Rassismus nötig ist und im Alltag geleistet werden muss.»

In der Fragestunde des Nationalrats musste sich Verteidigungsministerin Viola Amherd gegenüber Crottaz erklären. In einer schriftlichen Antwort schrieb das VBS: «Alle Armeeangehörigen müssen die Menschenrechte und Menschenwürde in ihrer Vielfalt und ohne Diskriminierung wahren.» Die Armee verfügt zudem aufgrund einer Initiative Amherds über eine Fachstelle für Diversität, wie die Basler Zeitung berichtet.