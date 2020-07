Neue Vorwürfe im Prozess

Depp soll Flaschen «wie Granaten» nach Heard geworfen haben

Im Verleumdungsprozess von Hollywoodstar Johnny Depp in London hat dessen Ex-Frau Amber Heard weitere Gewaltvorwürfe gegen den «Fluch der Karibik»-Star vorgebracht.

Gemäss Amber Heard hat Johnny Depp ihr Affären mit mehr als acht Co-Stars vorgeworfen. Er soll ausserdem extrem kontrollierendes Verhalten an den Tag gelegt haben, indem er Heard etwa vorschreiben wollte, was sie tragen müsse.

Am Montag erschien die Schauspielerin vor Gericht in London. In ihrer Aussage beschreibt sie, wie rasend eifersüchtig ihr Ex-Mann gewesen sein soll.

Hollywoodstar Johnny Depp habe 2015 in Australien etwa 30 Flaschen «wie Granaten» nach ihr geworfen, sagte Amber Heard am Mittwoch vor einem Londoner Gericht. «Er warf alle Flaschen, die in Reichweite waren – alle bis auf eine Magnum-Weinflasche», führte die 34-jährige Ex-Frau des «Fluch der Karibik»-Stars im Zeugenstand aus.

Mit der Tötung bedroht

Der 57-jährige Hollywoodstar hingegen bestreitet die Vorwürfe. Er stellt seine Ex-Frau als berechnende und unehrliche Fantastin dar, die sein Leben zerstören will. Sie sei der «aggressive Teil» in der konfliktreichen Beziehung gewesen.

In dem Verfahren in London geht es um einen Artikel der «Sun» aus dem Jahr 2018, in dem Chefredakteur Dan Wootton die Schriftstellerin Joanne K. Rowling dafür kritisiert, dass sie dem «Ehefrauen-Schläger» (wife beater) Depp eine Rolle in der Filmreihe «Phantastische Tierwesen» gegeben habe. Der Artikel bezieht sich auf eine Reihe von Heards Aussagen zu Depps gewalttätigem Verhalten.