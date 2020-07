Gluthitze am Nationalfeiertag

Der 1. August wird so heiss wie seit Jahrzehnten nicht mehr

In vielen Orten der Schweiz werden die Temperaturen 35 und mehr Grad betragen – erwartet wird an manchen Orten gar der heisseste Nationalfeiertag seit Messbeginn.

Der Rekord könnte ebenfalls in Genf geknackt werden: Dort stammt der Rekordwert vom 1. August 1928, als es in Genf 35,1 Grad heiss war. Heuer werden 36 Grad erwartet. Wird der Wert erreicht, fällt der Rekord, der 92 Jahre andauerte.

Meteonews.ch hat für 20 Minuten im Archiv nachgeschaut: In Basel liegt der Temperatur-Rekord seit Messbeginn für einen 1. August bisher bei 34,6 Grad, er stammt vom 1. August 1947. Für den kommenden Nationalfeiertag werden in Basel 35 Grad erwartet, was Rekord bedeuten würde.

Das Gewitterrisiko im Flachland beurteilt Meteorologe Wick als zunächst sehr gering. Im Laufe des Nachmittags, am Abend und in der Nacht steige es ausgehend von den Voralpen und Jura an. «Es könnte somit neben dem bengalischen auch ein himmlisches Feuerwerk geben», sagt Wick.

Auf Anfrage von 20 Minuten ist ein Mitarbeiter von Meteonews ins Archiv gestiegen und hat nachgeschaut, welche Rekordwerte es in verschiedenen Städten am Nationalfeiertag seit Messbeginn gegeben hat. An einigen Orten könnten dieses Jahr die Hitze-Rekorde geknackt werden, die zum Teil seit Jahrzehnten bestehen. Sehen Sie oben in der Bilderstrecke, wo das der Fall sein wird.