In Männedorf vor Polizei geflohen - «Der 14-Jährige ist stolz darauf, mit einem Auto zu fahren»

1 / 3 In Männedorf ZH konnte der 14-Jährige von der Polizei gestoppt und festgenommen werden. 20min/Lynn Sachs Er war mit bis zu 90 km/h durch das Wohnquartier gefahren. (Symbolbild) Kantonspolizei Zürich Gegen ihn und seine 14-jährige Beifahrerin läuft ein Strafverfahren. (Symbolbild) Kantonspolizei Zürich

Darum gehts Ein 14-Jähriger beschleunigte vergangene Woche im Wohnquartier auf 90 km/h.

Er und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden festgenommen.

In seinem Umfeld heisst es, dass es nicht das erste Mal sei, dass er hinter dem Steuer eines Autos sass.

Mit 90 km/h durch das Wohnquartier – ein 14-jähriger Schweizer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin wurden vergangene Woche in Männedorf ZH festgenommen. Der Kantonspolizei Zürich war das Fahrzeug in der Nacht auf Donnerstag um drei Uhr aufgefallen, wie es in einer Mitteilung hiess. Beim Versuch, das Auto für eine Kontrolle anzuhalten, habe der Fahrer beschleunigt.

Freunde des 14-Jährigen solidarisieren sich derzeit über Social Media mit ihm. «Es ist nicht das erste Mal, dass er das Auto eines Elternteils nimmt und damit rumfährt», heisst es aus seinem Umfeld. Der Jugendliche habe in den vergangenen Wochen auf Social Media auch Videos gepostet, die zeigen sollen, wie er mit einem Auto unterwegs ist. «Er ist stolz darauf.» Seine Mutter will sich nicht zum Vorfall äussern.

Zuvor gabs einen Unfall

Vor der Fahrt durch das Quartier war es in Zürich zu einem Unfall gekommen. «Der 14-Jährige war mit Freunden in zwei Autos in der Zürcher Innenstadt unterwegs. Beide Autos wurden von Minderjährigen gelenkt», so sein Umfeld weiter. In Zürich sei es dann zu einem Unfall gekommen mit dem Auto, das von einem 17-Jährigen gelenkt wurde. Daraufhin seien beide Autos weggefahren.

Der 14-jährige Beschuldigte befindet sich nicht mehr in Haft, heisst es bei der Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zürich auf Anfrage. Gegen die beiden 14-Jährigen läuft ein Strafverfahren. Die Oberjugendanwaltschaft bestätigt auch einen Unfall in der Stadt Zürich. Gegen einen 17-Jährigen laufe ein Strafverfahren. In welchem Zusammenhang die beiden Vorfälle stehen, sei Gegenstand der Untersuchung.

Schüler (15) raste auf Autobahn

Erst kürzlich sorgte ein 15-jähriger Schüler für Schlagzeilen. Er entwendete mehrmals das Auto seines Vaters. Mindestens einmal beschleunigte er auf der Autobahn auf über 200 km/h. Die Jugendlichen hielten den Tempoexzess auf Video fest. Auch er lieferte sich mit der Polizei ein Verfolgungsrennen und stiess dabei beinah mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Schüler wurde dafür zu einer persönlichen Leistung von 25 Tagen verurteilt. Zusätzlich kam es zu einem Administrativverfahren beim Strassenverkehrsamt. Als Motivation hatte der Jugendliche bei der Befragung angegeben, einfach fahren und dabei das Adrenalin spüren zu wollen. Er habe nicht an die Konsequenzen gedacht.

Verkehrsdelikte bei Jugendlichen Die Zahl der Strassenverkehrsdelikte generell liegt gemäss den Zahlen der Oberjugendanwaltschaft seit Jahren konstant bei etwa zehn Prozent. Auffällig ist aber, dass es sich bei den Tätern vorwiegend um junge Männer ab 16 Jahren handelt, die am Abend und in der Nacht das Auto entwenden. Oft werden die Autos der eigenen Eltern oder der Eltern von Kollegen entwendet. Dabei handelt es sich keineswegs nur um PS-starke Autos. Auch Opel, Peugeot und Subaru sind mit dabei. Im Vergleich zur Bevölkerung ist der Ausländeranteil leicht erhöht. Zudem sind die Täter etwas häufiger vorbestraft als andere Täter.