Der DKW F12 war bekannt als 40-PS-Mercedes

Kein Geringerer als der Schotte Jim Clark startete seine grossartige Rennkarriere mit einem DKW. Er fuhr damit sein erstes Rennen auf einem Flugplatz bei Aberdeen 1956, wo er mit einem Sieg zeigte, wozu er in seiner Karriere noch fähig sein würde. Sein Auto war mit einem Dreizylinder-Zweitaktmotor ausgerüstet, ein Konstruktionsprinzip, an dem DKW noch bis in die Sechzigerjahre festhalten würde.

F12 folgt auf Junior

Der Frontantrieb

Kleiner Luxus

Der F12 war damals mit einem Neupreis von 7850 Franken der Mercedes unter den 40-PS-Wagen. Was vielleicht nicht unbedingt in der Motorisierung stimmt, sicher aber in der Ausstattung und Verarbeitung. Nur die Autos von Volkswagen waren damals qualitativ auf demselben Niveau. Das Innere wirkte wertig und nobel, Komfort und Fahreigenschaften überzeugten. Mit dem DKW gehörte man zu den Schnellen, 123 km/h Spitze lagen drin, 100 km/h erreichte man aus dem Stand in nur 23,3 Sekunden.