Retro-Elfer: Der 911 Sport Classic ist ein Sammlerstück zum Verlieben

Nach einem Porsche 911 verdreht hierzulande kaum jemand den Kopf – zu viele Sportcoupés aus Zuffenhausen verkehren auf den Schweizer Strassen, damit die Heckmotor-Boliden noch auffallen würden. Doch es gibt Ausnahmen. Wenn sich ein 911 GT2 RS laut röhrend seinen Weg durch den Berufsverkehr bahnt, merken selbst die grössten Auto-Analphabeten, dass es sich dabei um ein exklusiveres Modell handelt. Und dann gibt es ab und zu ein Sondermodell aus Zuffenhausen, das man kaum je auf der Strasse antrifft. Sie sind teilweise so begehrt, dass sie allein schon wegen der Wertentwicklung gekauft werden müssten. Wenn man denn so viel investieren kann. Und wenn man denn eins bekommt.

Auf 1250 Stück limitiert

Ein solches Sondermodell hat Porsche nun aufgelegt, und zwar im Retro-Stil, handgeschaltet und mit massig Leistung. Der 911 Sport Classic ist das zweite von insgesamt vier Sammlerstücken aus der Heritage-Design-Serie und auf 1250 Exemplare limitiert – wer sich also einen schnappen will, sollte schnell sein: Der letzte 911 Sport Classic von 2009 war trotz seines hohen Preises innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Und hoch ist der Preis auch beim aktuellen Sondermodell: In der Schweiz wird der neue 911 Sport Classic ab 338'900 Franken angeboten.