Arbon TG: Stricken für einen guten Zweck 

Der Abfalleimer des Jakob-Züllig-Parks in Arbon TG erstrahlte am Samstag in einem orangen Strickkleid und auch die Bäume des Parks wurden mit gehäkelten Bikinis eingekleidet. Grund dafür ist der weltweite Tag des öffentlichen Strickens, der jeweils am zweiten Samstag im Juni stattfindet.