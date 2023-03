Zehn Wochen Proteste: «Der Abgrund ist in greifbarer Nähe» – Israels Präsident warnt vor Bürgerkrieg

… wieder auf die Strasse, so etwa in Tel Aviv.

In Israel ist derzeit so richtig Feuer unterm Dach. Dies zeigte sich jetzt beim Treffen des deutschen Kanzlers Olaf Scholz mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, bei dem sich Scholz besorgt über die Pläne zur Justizreform in Israel geäussert hat. «Als enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und – das will ich nicht verhehlen – mit grosser Sorge», sagte Scholz. Auch die USA drängten Netanjahu, die Reform zu überdenken, und erklärten, Demokratie gründe auf starken Institutionen und einer Gewaltenteilung.