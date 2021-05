DJ Ray Cordeiro - Der älteste DJ der Welt (96) geht nach 72 Jahren im Business in Pension

1 / 1 DJ Ray Cordeiro hat genug: Der 96-Jährige moderierte seine letzte Radiosendung in Hong Kong und gab seinen Job nach über 70 Jahren im Musikgeschäft auf. Screenshot Facebook/Ray Cordeiro

Darum gehts DJ Ray Cordeiro hat nach 72 Jahren als Radio-DJ seine letzte Sendung hinter sich.

Laut dem Guinness-World-Records-Buch ist Cordeiro der «World's Most Durable DJ».

Während seiner Karriere traf er unter anderem die Beatles und Cliff Richard.

«Tschüss und Danke, dass ihr dabei wart» – mit diesen Worten hat der 96-jährige DJ Ray Cordeiro in Hong Kong seine letzte Radiosendung beendet. Er war über 70 Jahre lang im Rundfunk tätig und moderierte bis zuletzt seine Sendung «All The Way With Ray on Saturday Night» auf «Radio Television Hong Kong» (RTHK).

Er traf die Beatles und Cliff Richard

Cordeiro ist bekannt für seine Baritonstimme, seine flache Mütze und seine Easy-Listening-Playlists. Im Jahr 2000 erhielt er vom «Guinness Book of World Records» den Titel «World's Most Durable DJ», was man als «der langlebigste DJ der Welt» übersetzen kann.

Laut «BBC News» sagte Cordeiro kürzlich in einem Interview, dass er der glücklichste Mann auf der Welt sei. «Ich konnte tun, was ich tun wollte, ich konnte lieben, was ich lieben wollte, und ich glaube nicht, dass ich etwas bereue», sagte er gegenüber RTHK. Während seiner Karriere habe er unter anderem Musikgrössen wie die Beatles, Cliff Richard and Tony Bennett getroffen, schreibt «BBC News» weiter.