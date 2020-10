Der Alfa Romeo 2000 GTV ist gereift wie guter Wein

Das vom 1750 GT Veloce übernommene Fünfgang-Getriebe wurde übernommen und verstärkt, auch Fahrwerk und Bremsanlage (vorne untere Dreieckquerlenker und obere Einzelquerlenker, hinten Starrachse mit Längsschubarmen und mittleren Querlenkern, Scheibenbremsen an allen vier Rädern) wurde beibehalten.

Der Alfa Romeo 2000 GTV von 1973 ist ein Garant für «Freude am Fahren».

Kosmetische Eingriffe

Während die Karosserie im Vergleich zum 1750 GT Veloce praktisch unverändert war, gab es im Interieur dezente Korrekturen. So wanderten das Kühlwasserthermometer und die Benzinanzeige von der Mittelkonsole zwischen die beiden Hauptinstrumente, wo sie schneller sichtbarer waren. Im Drehzahlmesser war nun eine Öldruckanzeige montiert, acht Kontrollleuchten wurden oberhalb der Lenkradnabe eingebaut. In der Folge wurde auch die Mittelkonsole in ihrer Form etwas angepasst.