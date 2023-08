Social-Media-Pause in den Ferien: Das sagen PR-Experten

Steven Epprecht (34): «Früher, als es mein Grundsatz war, täglich einen Post abzusetzen und ich mich strikt daran gehalten habe, habe ich mir auch in den Ferien kaum eine Pause erlaubt. Ich hatte schlicht Angst davor, dass meine Reichweite einbrechen könnte und Follower zu verlieren. Ich habe mir dann maximal drei Tage Auszeit erlaubt und mich dann aber wirklich aus Instagram/Tiktok ausgeloggt. Heutzutage, wo ich neben meinem Influencer-Dasein auch eine Social-Media-Agentur führe und selber nicht mehr täglich poste, bin ich auch in den Ferien entspannter geworden. Posten tu ich dann trotzdem fast mehr, weil ich mehr Zeit habe.»

Seit dem Aufkommen von Social-Media-Plattformen ist auch der Begriff «Digital Detox» in aller Munde. Für Privatpersonen ist ein Abschalten vom ständigen Online-Sein meist nicht an Verlust geknüpft. Vielmehr profitiert man von den digitalen Auszeiten – gerade in den Ferien. Doch der Beruf Content Creator scheint eine Social-Media-Pause gar nicht zu erlauben. Die meisten Influencerinnen und Influencer geben an, jeden Tag ohne Ausnahme Inhalte auf ihre Accounts zu laden.