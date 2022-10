Schaan (FL): Der Alkoholtest lieferte die Erklärung

Die Heimfahrt zweier E-Scooter-Lenker in Schaan endete am Samstagmorgen im Spital. Beide waren alkoholisiert.

In Schaan im Fürstentum Liechtenstein sind am frühen Samstagmorgen zwei Personen mit ihren E-Scootern verunfallt und wurden dabei verletzt. Wie die Landespolizei des Fürstentums mitteilte, sind die beiden kurz vor vier Uhr morgens auf der Landstrasse hintereinander hergefahren, als der vorausfahrende Lenker mit seinem E-Scooter zu Fall kam. Der nachfahrende Lenker konnte nicht mehr ausweichen und stürzte in der Folge ebenfalls.