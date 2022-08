Diepoldsau SG: «Der Angelhaken verhedderte sich in der Schnauze meines Hundes»

Bei einem Spaziergang am Alten Rhein entlang in Diepoldsau SG schnappt ein Hund einen Angelhaken auf. Dieser bohrt sich in die Schnauze des Rüden und kann erst entfernt werden, als der Hund unter Narkose steht.

1 / 3 Der Haken setzte sich in den Lippen des Tieres fest. Aufgrund des Widerhakens liess sich dieser nicht so einfach entfernen. Privat Erst nach einem Tierarztbesuch und einer Narkose konnte der Haken entfernt werden. Privat Das Gebiet um den Alten Rhein ist ein Naturschutzgebiet und grenzt an Österreich. Google Maps

Darum gehts Nach einem Spaziergang am Alten Rhein in Diepoldsau SG leidet ein Hund unter einem Angelhaken, der in seinem Mund steckt.

Die Halterin musste einen Tierarzt aufsuchen, um den Haken zu entfernen.

Dem Amt für Jagd und Fischerei sind keine weiteren ähnlichen Vorfälle bekannt.

Bei einem kürzlichen Spaziergang in Diepoldsau SG in der Nähe der Schmitterbrücke am Alten Rhein entlang schnappte der Hund einer Frau ein unfreiwilliges Souvenir auf. «Ein Angelhaken verhedderte sich in der Schnauze meines Hundes», sagt die in Widnau wohnhafte Frau. Der Haken soll sich dabei direkt am Hauptweg befunden haben. Als der Angelhaken bemerkt wurde, musste schnell reagiert werden. «Zu dem Zeitpunkt war noch unbekannt, ob der Hund vielleicht auch einen Haken verschluckt haben könnte», so die besorgte Widnauerin.

Sie hat den vermeintlich verantwortlichen Fischer noch gesehen, er war gerade dabei, den Ort zu verlassen. «Es ist ärgerlich, es passierte an einem Sonntag und das Aufsuchen eines Tierarztes am Sonntag ist mit Mehrkosten verbunden», sagt die Hundehalterin zu 20 Minuten. Die Röntgenbilder haben gezeigt, dass der Hund zum Glück keinen Haken verschluckt hatte. «Mein Hund musste in Narkose gesetzt werden, damit der Tierarzt den Haken entfernen konnte.»

Die Frau sieht die Gefahr eines liegen gebliebenen Angelhakens nicht nur für Hunde. «Es geht nicht nur um meinen Hund. Es ist doch absurd, dass im Naturschutzgebiet geangelt werden darf. An einem Ort, an dem alles geschützt und geregelt ist, dürfen Fische getötet werden. Auch alle anderen Tiere in dem Gebiet werden durch liegen gelassene Angelhaken in Gefahr gebracht.» Wild lebenden Tieren werde wohl niemand zur Hilfe eilen, wenn sie einen Angelhaken verschlucken.

Erster bekannter Vorfall

Beim Amt für Jagd und Fischerei ist der Fall, ohne die genauen Umstände zu kennen, bekannt. «In meinen 25 Jahren im Amt ist dies das erste Mal, dass ich von so einem Vorfall gehört habe», sagt Michael Kugler, Angestellter beim Amt für Jagd und Fischerei im Kanton St. Gallen. Im Gebiet beim Alten Rhein in Diepoldsau ist der Fischerverein Mittelrheintal Fischereipächter. «Die Fischer des Vereins sind sehr sensibilisiert auf Konfliktpotenziale und deren Prävention, eben, weil es sich um ein Naturschutzgebiet mit vielen badenden Personen und anderer Freinutzung handelt», so Kugler.

«Es liegt im Eigeninteresse und der Verantwortung des einzelnen Fischers, dass die Fischutensilien wieder mitgenommen oder zurückgeholt werden, wenn sie verloren gehen.» Dass ein abgerissener Angelhaken mal nicht gefunden oder behändigt wird, kann durchaus vorkommen.

Sollte man in Naturschutzgebieten fischen dürfen? Ja, ein geregeltes Fischen sollte erlaubt sein. Ja, die Vereine und Fischer wissen, wie sie umgehen müssen, damit die Flora und Fauna nicht geschädigt werden. Nein, wieso sollten Tiere in einem Naturschutzgebiet getötet werden dürfen? Ich will nur das Resultat sehen.