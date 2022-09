Messerattacke in Grenchen SO : «Der Angreifer sagte immer wieder: ‹Ich wollte das nicht, ich wollte das nicht›»

Am Bahnhof in Grenchen wurde am Sonntagabend ein Mann (31) von einem Jugendlichen (17) niedergestochen. Ein News-Scout hat den Streit miterlebt.

1 / 5 Am Bahnhof Grenchen wurde am Sonntagabend eine Person mit einer Stichwaffe attackiert. 20min/News-Scout Laut dem News-Scout handelt es sich beim Angreifer um einen ihm bekannten 17-Jährigen. Grund für die Eskalation soll ein vorausgegangener Streit um einen Geldbetrag von 50 Franken gewesen sein. 20min/News-Scout «Die beiden begannen, sich zunächst gegenseitig zu schubsen, dann zückte der eine das Messer und erwischte den anderen damit am Arm», erzählt der 17-jährige Leser. 20min/News-Scout

Darum gehts Am Bahnhof Grenchen Süd wurde am Sonntagabend ein 31-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt.

Ein News-Scout hat den Streit zwischen dem Opfer und dem 17-jährigen Angreifer auf dem Perron miterlebt.

Grenchnerinnen und Grenchner zeigen sich fassungslos ob der Tat.

Am Bahnhof Grenchen Süd floss am Sonntagabend Blut: Zwischen zwei Männern im Alter von 17 und 31 Jahren entbrannte ein zunächst verbaler Streit, im Laufe dessen der jüngere ein Messer zückte und den älteren schwer verletzte.

Ein News-Scout hat die Szenen mit eigenen Augen miterlebt. Grund für die Eskalation soll ein vorausgegangener Streit um einen Geldbetrag von 50 Franken gewesen sein. «Die beiden begannen, sich zunächst gegenseitig zu schubsen, dann zückte der eine das Messer und erwischte den anderen damit am Arm», erzählt der 17-jährige Leser. Das Opfer sei daraufhin zu Boden gegangen und habe stark geblutet. «Der Mann schrie zuerst noch, verstummte dann aber.»

Der Angreifer sei nach der Attacke am Tatort geblieben. «Er hatte wohl eine Art Nervenzusammenbruch, sagte immer wieder: ‹Ich wollte das nicht, ich wollte das nicht›», so der News-Scout. Bei der Festnahme durch die Polizei habe er sich nicht gewehrt. Der Verletzte wurde nach der Erstbetreuung durch die Ambulanz mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

«Einfach nur traurig»

Der blutige Streit ging am Beobachter nicht spurlos vorbei. «Ich war schockiert, denn so etwas habe ich noch nie erlebt», sagt er. Der Auslöser der Auseinandersetzung lässt ihn ratlos zurück: «Es ist krank, dass jemand wegen 50 Franken das Leben eines anderen gefährdet.» Der Täter sei ein Bekannter von ihm. «Ich habe ihn eher als einen ruhigen Typ wahrgenommen», so der News-Scout. Er habe ihn nie aggressiv oder gewalttätig erlebt.

In Grenchen ist die Erschütterung über den Vorfall gross. «Ich finde es krass, dass man wegen 50 Franken jemanden absticht – zumal der Angreifer erst 17 Jahre alt ist», sagt eine Frau, die den Streit ebenfalls mitbekam, zu 20 Minuten. Eine Userin schreibt in einer lokalen Facebook-Gruppe: «Es ist einfach sehr traurig, ich kann es nicht verstehen.» Ein anderer: «Mein armer achtjähriger Sohn musste es mit ansehen.»

Die Solothurner Kantonspolizei hat die Ermittlungen zum Hergang und zum Motiv der Auseinandersetzung aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden, Telefon 032 654 39 69.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.