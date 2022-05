Massenschlägerei in Basel: «Der Angriff kam von der PKK, doch wir haben nichts mit Politik zu tun»

Zahlreiche Augenzeugen hielten die Attacke auf das Kinderfest am Sonntag in Basel fest. 20min/News-Scout

Darum gehts Am 8. Mai fand in Basel das Internationale Kinderfest des Türkischen Schulvereins beider Basel statt.

Mutmassliche Anhänger der kurdischen Arbeiterpartei PKK griffen das Fest an und es kam zu einer Massenschlägerei.

Nun meldet sich der organisierende Verein des Festes selber zu Wort und bezieht Stellung zum Vorwurf, politisch motiviert zu sein.

Für den Türkischen Schulverein Basel und Region, dessen Kinderfest attackiert wurde, ist klar: «Die Gewalt kam von der PKK, doch wir haben nichts mit Politik zu tun». Die Angreifer hätten «Apo» gerufen. Das ist der Spitzname von Abdullah Öcalan, dem Gründer der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Zudem hätten sie die Teilnehmenden als «Kindsmörder» bezeichnet. Zwischen der Türkei und der PKK herrscht seit Jahrzehnten ein bewaffneter Konflikt. Die Festveranstaltenden sehen sich aber zu Unrecht im Visier der Angreifer.

Am Sonntagabend der ersten Maiwoche endete das vom Türkischen Schulverein veranstaltete Kinderfest auf dem Marktplatz in Basel in einer Massenschlägerei. Fünf Männer im Alter zwischen 24 und 30 Jahren wurden verhaftet. Fünf Menschen mussten mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Unter anderem eine Mitorganisatorin vom Verein, die das Internationale Kinderfest seit 15 Jahren durchführt. 20 Minuten traf sie zu einem persönlichen Gespräch in der Anwesenheit weiterer Teilnehmender des Kinderfestes.

«Ich hatte diese Männer gebeten wegzugehen und darauf hingewiesen, dass es ein Kinderfest sei. Doch fünf Minuten später griffen sie an», sagt die Frau. Mehrere Frauen und auch Kinder seien verletzt worden. Die Mitorganisatorin habe gar eine Metallabsperrung an den Kopf bekommen und sei von der Ambulanz ins Spital gefahren worden, wie sie unter Tränen zu 20 Minuten sagt.

«Fest ist für alle da»

Die Demokratische Gesellschaft der Kurden in der Schweiz distanzierte sich zwar von der Gewalt, warf dem Türkischen Schulverein aber vor, das Fest zu einem Propaganda-Event zu machen. Davon will der Verein aber nichts wissen. «Unser Fest ist für alle und hat nichts mit Politik zu tun. Am Kinderfest können auch alle Kinder mitmachen und etwas aufführen. Der kulturelle Hintergrund spielt keine Rolle», sagt die Mitveranstalterin.

Das Fest sei dieses Jahr mit der Schweizer Nationalhymne eröffnet worden, geplant sei auch eine indische Kindergruppe gewesen, welche in letzter Minute absagen musste. «Wir müssen uns jetzt zuerst vom Schock erholen, welchen wir und die anwesenden Kinder erlitten haben. Klar ist aber, dass es erneut ein Fest für die Kinder geben wird», sagt die Frau.

Rache für Angriffe auf Kurdengebiete?

Der Türkische Schulverein arbeitet ehrenamtlich für die Organisation «Heimatliche Sprache und Kultur» (HSK). Diese stelle ein ausserschulisches Angebot für Kinder und Jugendliche in Sprache und Kultur, welche Deutsch als Zweitsprache haben, sagt die Mitveranstalterin. Zusammen mit der türkischen Botschaft, welche Lehrpersonal aus der Türkei stelle, biete der Türkische Schulverein so unter anderem Sprachkurse an und organisiere einmal im Jahr ein Kinderfest.